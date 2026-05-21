پخش زنده
امروز: -
گروهی از سناتورهای دموکرات آمریکا با ارائه قطعنامهای در سنا تلاش دارند مانع استفاده «دونالد ترامپ» از نیروی نظامی علیه کوبا شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروهی از سناتورهای دموکرات آمریکا قطعنامهای را برای جلوگیری از استفاده «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا از نیروی نظامی علیه کوبا ارائه کرده اند.
این اقدام در حالی انجام شد که دولت ترامپ فشارها علیه دولت کوبا را افزایش داده و همزمان علیه «رائول کاسترو» رئیسجمهور سابق این کشور اعلام جرم کرده است.
«تیم کین» سناتور ایالت ویرجینیا، «آدام شیف» سناتور کالیفرنیا و «روبن گایهگو» سناتور آریزونا این قطعنامه موسوم به «اختیارات جنگ» را ارائه کردند تا استفاده از نیروهای مسلح آمریکا علیه کوبا متوقف شود.
آنها به تهدیدهای مکرر ترامپ برای اعزام نیرو به کوبا و تغییر حکومت در هاوانا اشاره کرده و همچنین گزارشهایی را یادآور شدند که بر اساس آن، فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا مامور تهیه طرحهای حمله به کوبا شده است؛ در حالی که به اذعان این قانونگذاران، کوبا تهدید مهمی برای امنیت ملی آمریکا محسوب نمیشود.
تیم کین در بیانیهای گفت: «نیروهای ارتش ما نباید زمانی در معرض خطر قرار بگیرند که هیچ منفعت روشنی برای ایالات متحده وجود ندارد.»
او که از چهرههای فعال کنگره در زمینه محدود کردن اختیارات جنگی رئیسجمهور آمریکا محسوب میشود، تاکید کرد طبق قانون اساسی آمریکا، اختیار اعلام جنگ در دست کنگره است، نه رئیسجمهور.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که سنای آمریکا در ۱۹ مه، در اقدامی کمسابقه علیه ترامپ، به پیشبرد قطعنامهای برای پایان دادن به جنگ ایران بدون مجوز کنگره رای داد.
با این حال، هنوز مشخص نیست این قطعنامه درباره کوبا در سنایی که جمهوریخواهان با نسبت ۵۳ به ۴۷ اکثریت را در اختیار دارند، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
سنای آمریکا در ماه آوریل نیز با ۵۱ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، قطعنامه مشابهی درباره کوبا را رد کرده بود.
جمهوریخواهان در آن زمان استدلال کرده بودند که آمریکا در حال حاضر درگیر خصومت نظامی فعال با کوبا نیست و بنابراین چنین قطعنامهای ضرورتی ندارد.
ترامپ در ماههای اخیر فشارها بر کوبا را افزایش داده و با اعمال محاصره سوختی، موجب قطعیهای گسترده برق و وارد شدن فشارهای تازه به اقتصاد بحرانزده این کشور شده است.