به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کالاس چهارشنبه شب در بیانیه‌ای گفت: رفتار با فعالان ناوگان جهانی الصمود که شهروندان اتحادیه اروپا نیز در میان آنها هستند، توهین‌آمیز و اشتباه است.

او همچنین اقدام ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در انتشار ویدیوی بازداشت این فعالان را نامناسب خواند.

ناوگان جهانی الصمود سه‌شنبه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی همه ۵۰ کشتی حامل فعالان و کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها را توقیف کرد. این ناوگان شامل ۴۲۸ فعال از ۴۴ کشور بود که از مارماریس ترکیه به راه افتاده بود.

ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ویدیویی اهانت‌آمیز از بازداشت فعالان الصمود منتشر کرد که در آب‌های بین‌المللی بازداشت شده و دست‌های آنها بسته شده وادار شده بودند زانو بزنند.

بازداشت فعالان ناوگان الصمود و انتشار ویدیوی بازداشت آنها با محکومیت گسترده جهانی رو‌به‌رو شده و برخی کشور‌ها سفرای رژیم صهیونیستی را احضار کردند.

اسپانیا، ایرلند، فرانسه، انگلیس، بلژیک، هلند، ایتالیا، اسلونی، یونان، لهستان، پرتغال، کانادا، اتریش، رومانی، فنلاند، سوئد و سوئیس از جمله کشور‌های غربی هستند که این اقدام را به شدت محکوم کردند.