به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رسانه جنگ مقاومت لبنان، در این سلسله عملیات هفت تانک مرکاوا و ۲ بولدزر نظامی هدف قرار گرفته‌اند.

همچنین ۱۲ حمله علیه تجمع نظامیان و خودرو‌های ارتش اشغالگر انجام شده است.

یک فروند پهپاد هرمز ۴۵۰ دشمن صهیونیستی نیز در آسمان منطقه مرکزی در جنوب لبنان مورد اصابت موشک پدافندی حزب‌الله قرار گرفت.

۴ بار نیز مقر‌های تازه تأسیس و توپخانه ارتش اشغالگر مورد هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند.

این حملات تلافی جویانه به دنبال تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان صورت گیرد که در جریان آن ۱۴ تن از جمله ۴ کودک شهید و سه تن دیگر نیز زخمی شدند.

در این حمله شهرک «دیر قانون النهر» در جنوب لبنان قرار گرفته شد.