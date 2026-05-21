برنامه حرکت شناورهای مسافربری و حمل خودرو کیش، پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ۲ شناور مسافربری از ساعتهای ۶:۳۰ و ۷:۳۰ از بندر کیش به سمت چارک و ۱ شناور نیز از بندر چارک به سمت کیش در ساعت ۸ به مسافران خدمات رسانی میکنند.
مسافران میتوانند برای تهیه بلیت به پایگاه رسمی اداره کل بنادر کیش به نشانی ticket.kishports.com مراجعه کنند.
️برنامه حرکت شناورهای حمل خودرو (لندینگکرافت) نیز امروز پنجشنبه اعلام شد:
حرکت شناورها از بندر چارک به کیش ساعت ۵ تا ۸ صبح، بندر آفتاب به کیش ساعت ۵ صبح، بندر کیش به چارک در ساعت ۷ صبح و بندر کیش به آفتاب ساعت ۸:۱۵ صبح انجام خواهند شد.