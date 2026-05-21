به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ناصر امیر ابراهیمی مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همزمان با روز جهانی زنبورعسل اظهار کرد: بر اساس نتایج سرشماری پاییز سال ۱۴۰۴ میزان تولید عسل در استان طی سال گذشته به ۱۵ هزار و ۷۸۶ تن رسید.

وی افزود: آذربایجان شرقی با ۱۰ هزار و ۵۰۸ زنبورستان رتبه نخست کشور را از نظر تعداد زنبورستان‌ها را به خود اختصاص داده است.

امیر ابراهیمی با بیان اینکه ظرفیت زنبورداری استان تنها به تولید عسل محدود نمی‌شود ادامه داد: در سال گذشته زنبورداران آذربایجان شرقی علاوه بر عسل، موفق به تولید ۳۰۹ کیلوگرم ژل رویال، ۴۷ تن گرده گل، ۱۶.۳ تن بره‌موم، ۱۸۶ تن موم و ۱.۱ کیلوگرم زهر زنبور شده‌اند؛ آماری که بیانگر تنوع‌بخشی به تولیدات این بخش و حرکت به سمت بهره‌وری بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی در زمینه تولید زهر زنبورعسل نیز رتبه نخست کشور را در اختیار دارد و این مزیت می‌تواند در توسعه صنایع وابسته، صادرات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر نقش‌آفرین باشد.