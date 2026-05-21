به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، پس از عیان شدن بیش از پیش نقش مزدورانه و خائنانه رسانه‌های بیگانه از جمله شبکه‌های فارسی زبان اینترنشنال و منوتو به رژیم‌های پلید صهیونیستی و آمریکا و اقدامات متعدد تروریستی علیه مردم ایران اسلامی، پویشی خودجوش و مردمی با عنوان طرح شکایت حقوقی علیه رسانه‌های بیگانه در کشور راه اندازی شد که در اجتماع شبانه مردمی دفاع از میهن اسلامی در کیش نیز مورد استقبال مردم واقع شد.

مردم می‌توانند برای مستندسازی و اعلام شکایت از اقدامات تروریستی این شبکه‌ها به وبگاه shekayatname.ir مراجعه کنند.