سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: شورای امنیت نباید در برابر تهدیدهای مکرر و روزانه رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران ساکت یا بی تفاوت بماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سفیر ایران در سازمان ملل عصر چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره حفاظت از غیرنظامیان گفت: حفاظت از غیرنظامیان صرفا یک دغدغه بشردوستانه نیست؛ بلکه مطابق با حقوق بین الملل، کنوانسیونهای ژنو و منشور سازمان ملل متحد یک تعهد حقوقی الزامآور است.
ایروانی افزود: با این حال، امروزه به طور فزایندهای غیرنظامیان در معرض حملات نظامی عمدی، مجازات جمعی بوده و زیرساختهای غیرنظامی هدف تخریب سیستماتیک قرار دارند. این واقعیت غمانگیز از غزه تا لبنان و اخیراً در جنگ تجاوزگرانه علیه ایران مشهود است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: اقدامات تجاوزکارانه اخیر ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه، بار دیگر این واقعیت تلخ را آشکار کرد. او یادآور شد: در طول چهل روز از این جنگ بیدلیل و وحشیانه، متجاوزان با هدف قراردادن عمدی غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، مرتکب نقضهای شدید و سیستماتیک حقوق بین الملل بشردوستانه شدهاند.
نماینده ایران در سازمان ملل تاکید کرد: در یک حمله وحشیانه، یک مدرسه دخترانه در میناب عمداً هدف قرار گرفت و به طور کامل نابود شد که منجر به شهادت بیش از ۱۶۸ دانشآموز بیگناه شد. این اقدامات خسارات جانبی نیستند؛ بلکه جنایات جنگی هستند.
او تصریح کرد: متاسفانه، شورای امنیت به دلیل کارشکنی یک عضو دائم که خود متجاوز است، در انجام مسئولیتهای خود در مواجهه با این نقضهای فاحش شکست خورده است.
ایروانی تاکید کرد: شورای امنیت نباید در برابر تهدیدهای مکرر و روزانه رئیس جمهور ایالات متحده علیه ایران، از جمله تهدید صریح بمباران ایران و بازگرداندن ایران "به عصر حجر"، نابودی زیرساختهای انرژی، اقتصادی و صنعتی کشور، هدف قراردادن دانشمندان هستهای و مقامات ارشد ایران و حتی لفاظی و تهدید بر نابودی تمدن ایران، ساکت یا بیتفاوت بماند.
نماینده ایران در سازمان ملل گفت: عادیسازی این تهدید توسل به زور، اقدامات تجاوزکارانه و ادبیات تحریکآمیز از سوی یک عضو دائم شورای امنیت، سابقهای خطرناک ایجاد میکند. ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، و همچنین کسانی که این تجاوزات علیه ایران را کمک و تسهیل کردهاند، باید مسئولیت کامل حقوقی و بینالمللی این جنایات هولناک و نقضهای جدی را بر عهده بگیرند. بی کیفری برای چنین جنایاتی نه تنها خیانت به قربانیان است، بلکه صلح و امنیت بینالمللی را نیز تهدید میکند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: هیچ دولتی در حالی که منشور را نقض میکند و غیرنظامیان را هدف قرار میدهد نباید مصون از مجازات بوده یا از حمایت سیاسی برخوردار باشد. ایروانی تصریح کرد: برای رسیدگی به ریشههای مخاصمات مسلحانه و تضمین حفاظت پایدار از غیرنظامیان، جامعه بینالمللی باید مجددا به اصول بنیادین منشور ملل متحد از جمله أصول برابری حاکمیتی دولتها، عدم توسل به زور، حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، و احترام کامل به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها پایبند و متعهد بماند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: رژیم صهیونیستی بزرگترین قاتل غیرنظامیان در جهان است و شایسته هیچ پاسخی نیست. در این نشست، برخی سخنرانان بار دیگر ترجیح دادهاند اقدامات غیرقانونی تجاوزکارانه ایالات متحده و صهیونیستی علیه ایران را نادیده بگیرند، در حالی که بهطور آگاهانه نقش خود را در تسهیل، فراهمسازی و حمایت سیاسی از این تجاوز و جنگ وحشیانه، بهویژه در هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی در ایران، نادیده میگیرند.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: اقدامات ایران مشروع و در چارچوب حق مشروع دفاع انجام گرفته است؛ لذا هرگونه تلاش برای تحریف این واقعیت یا معرفی اقدامات قانونی ایران بهعنوان اقدامی نامشروع، کاملاً بیاساس، سیاسی و بدون هرگونه مبنای حقوقی است.