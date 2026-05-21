به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخست‌وزیر اسپانیا در واکنش به تصاویر منتشرشده از رفتار «بن گویر» با اعضای ناوگان بین‌المللی حامی غزه، این اقدامات را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و از تلاش مادرید برای گسترش تحریم‌های اعمال‌شده علیه این عضو کابینه رژیم صهیونیستی به سطح اتحادیه اروپا خبر داد.

«پدرو سانچز» در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، رفتار «ایتامار بن‌گویر» وزیر صهیونیستی با اعضای ناوگان بین‌المللی حامی غزه را محکوم کرد.

سانچز نوشت: «تصاویر مربوط به تحقیر اعضای ناوگان بین‌المللی در حمایت از غزه توسط وزیر اسرائیلی بن گویر، غیرقابل قبول است.»

نخست‌وزیر اسپانیا همچنین تاکید کرد: «ما تحمل نخواهیم کرد که کسی با شهروندان ما بدرفتاری کند.»

او با اشاره به اقدامات پیشین دولت اسپانیا افزود: «در ماه سپتامبر اعلام کردم که ورود این عضو دولت اسرائیل به خاک کشور ممنوع است.»

سانچز در ادامه اعلام کرد مادرید اکنون در بروکسل تلاش خواهد کرد این تحریم‌ها به‌صورت فوری در سطح اتحادیه اروپا نیز اعمال شود.

نخست‌وزیر کانادا هم با محکوم کردن رفتار با غیرنظامیان حاضر در ناوگان حامی غزه، اعلام کرد: سفیر رژیم صهیونیستی را برای ارائه تضمین درباره امنیت شهروندان کانادایی احضار کرده و پیش‌تر نیز تحریم‌هایی از جمله ممنوعیت سفر و توقیف دارایی‌ها علیه «ایتامار بن‌گویر» اعمال کرده‌ایم.

«مارک کارنی» تاکید کرد کانادا پیش‌تر نیز علیه «ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تحریم‌هایی اعمال کرده است.

دولت پرتغال نیز در واکنش به این اقدام، آن را شدیدا محکوم کرده و تماس‌هایی با مقامات صهیونیست با هدف آزاد کردن فعالان این ناوگان برقرار کرده است.

پیش از این دولت‌های فرانسه و ایتالیا اعلام کردند که قصد دارند سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کنند تا درباره آنچه در قبال ناوگان جهانی صمود رخ داده، توضیحات رسمی ارائه شود.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به‌تازگی تصاویری منتشر کرده که آزار و اذیت فعالان ناوگان صمود در اسدود، در حضور او را نشان می‌دهد.

نظامیان رژیم صهیونیستی پس از بازداشت فعالان ناوگان صمود با آنان رفتار خشونت‌آمیز و اهانت‌آمیز داشته‌اند. به دنبال حمله و اهانت بن گویر به فعال ناوگان صمود، کشور‌ها این اقدامات را محکوم کرده و خواستار مجازات بن گویر شدند.