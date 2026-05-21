به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این معافیت از روز چهارشنبه اجرایی شده و هدف آن افزایش انعطاف‌پذیری در واردات سوخت‌های پالایش‌شده مانند دیزل و سوخت جت از طریق کشورهای ثالث عنوان شده است.

بر اساس این تصمیم، برخی محدودیت‌های مربوط به انتقال گاز طبیعی مایع روسیه نیز برداشته می‌شود و مجوزهای پیشین مرتبط با حمل‌ونقل دریایی گاز طبیعی مایع و خدمات وابسته، تا آخر سال جاری میلادی تمدید یا اصلاح شده‌اند.