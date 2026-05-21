آیتالله الدقاق هشدار داد: سرکوب علمای بحرینی بخشی از یک توطئه منطقهای برای تضعیف جایگاه دینی و اجتماعی شیعیان در بحرین و منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روحانی برجسته بحرینی با اشاره به کلید خوردن پروژهای خطرناک در سطح منطقه بهمنظور تخریب شعائر شیعی، از همبستگی ملت بحرین در تقابل با سیاستهای ظالمانه رژیم آلخلیفه قدردانی کرد.
آیتالله «عبدالله الدقاق» گفت موج اخیر بازداشت روحانیون در بحرین، ظلمی آشکار و نقض صریح قانون اساسی و موازین بینالمللی است و صرفاً یک اقدام امنیتی عادی نیست، بلکه بخشی از یک طرح گسترده برای تضعیف جایگاه دینی و اجتماعی شیعیان در بحرین و منطقه است.
این روحانی مبارز بحرینی با اشاره به روند حوادث اخیر در بحرین افزود بررسیها نشان میدهد که یک برنامه سازمانیافته در جریان است؛ برنامهای که با بازداشت ۴۱ عالم برجسته با اتهاماتی تکراری مانند «وابستگی به خارج» و «ارتباط با جریانهای خارجی» آغاز شد و در ادامه نیز نامهای جدیدی به پرونده افزوده شد که در صدر این افراد، آیتالله شیخ عیسی احمد قاسم است.
براساس گزارشهای منتشرشده، مقامهای بحرینی در پی برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت امام جواد (ع)، صدها روحانی و شهروند شیعه را برای رسیدگی قضایی و بازجویی به دادگاه احضار کردهاند.