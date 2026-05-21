پخش زنده
امروز: -
رژیم صهیونیستی طرحی برای توسعه و کنترل بر مناطق موسوم به «میراثی و باستانی» در کرانه باختری اشغالی تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این طرح رژیم صهیونیستی که هزینه آن ۲۵۰ میلیون شِکِل اعلام شده، توسعه زیرساختهای گردشگری، ایجاد مراکز جدید میراث فرهنگی و تسهیل دسترسی شهرکنشینان به این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.
منتقدان این طرح معتقدند رژیم صهیونیستی با استفاده از عنوان «حفاظت از میراث و آثار باستانی» درصدد گسترش نفوذ و تثبیت حضور خود در مناطق اشغالی کرانه باختری است؛ اقدامی که میتواند زمینهساز الحاق تدریجی این مناطق باشد.