به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آمار انجمن خودروی آمریکا قیمت بنزین در هفت ایالت آمریکا اکنون از ۵ دلار در هر گالن نیز فراتر رفته است.

طبق این گزارش اکسیوس، میانگین قیمت ملی بنزین در آمریکا به ۴.۵۶ دلار در هر گالن رسیده است. در این میان، ایالت کالیفرنیا با ثبت ۶.۱۵ دلار در هر گالن بالاترین نرخ سوخت را در کشور دارد.

اکسیوس همچنین اذعان کرد: نزدیک به سه ماه پس از آغاز جنگ با ایران، افزایش شدید قیمت سوخت روزانه میلیون‌ها دلار به هزینه شهروندان آمریکایی افزوده، سود کسب‌وکارهای کوچک را کاهش داده و موجب تشدید تورم شده است.

آمارها همچنین نشان می‌دهد که از زمان آغاز جنگ، میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا حدود ۵۳ درصد رشد یافته است.