به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارتش رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اذعان کرد فرمانده تیپ ۴۰۱ در اثر اصابت ریزپرنده‌های حزب الله به محل اقامتش در جنوب لبنان زخمی شده و وضع جسمانی‌اش به شدت وخیم است.

رسانه‌های عبری گزارش دادند به همراه فرمانده تیپ ۴۰۱ ارتش صهیونیستی در روستای «دبل» در جنوب لبنان، هشت نفر نیز زخمی شده‌اند.

صبح چهارشنبه هم ارتش رژیم صهیونیستی از کشته شدن سرگرد «ایتامار ساپیر»، ۲۷ ساله که به عنوان معاون فرمانده گروهان در گردان ۷۰۰۸ خدمت می‌کرد، خبر داد.

رزمندگان حزب‌الله با استفاده از پهپاد‌های انتحاری، مواضع و آتش بار‌های توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی را در شهر «بنت جبیل» در جنوب لبنان هدف قرار دادند.

نیرو‌های مقاومت اسلامی یک ستون از نیرو‌های ارتش اسرائیل را که در حال پیشروی به سمت شهرک «حداثا» بودند، با آتش سنگین موشکی و توپخانه‌ای هدف قرار داده و متوقف کردند.

حزب‌الله لبنان همچنین با انجام یک عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی در اطراف آبگیر شهرک «حداثا»، یک دستگاه بلدوزر نظامی D ۹ و یک تانک پیشرفته «مرکاوا» ارتش اسرائیل را منهدم کرد و تلفات قطعی به آنها وارد آورد.

رزمندگان مقاومت همچنین با موشک باران محل تجمع نیرو‌ها و ادوات نظامی ارتش صهیونیستی را در منطقه «خله راج» در شهرک دیر سریان و همچنین در شهرک «شمع» در جنوب لبنان به شدت هدف قرار دادند.

حزب الله همچنین از حمله موشکی به دومین تانک مرکاوا در کوی «البیدر» در حداثا در جنوب لبنان خبر داد و موجب در آتش سوختن این تانک شد.

این گروه همچنین اعلام کرد که یک بولدوزر نیز در شهرک حداثا با پهپاد هدف قرار گرفته شد که که در نتیجه آن پهپاد مورد نظر به درستی به هدف اصابت کرد.

حزب الله افزود که این بولدوزر برای عقب کشیدن ادوات هدف قرار گرفته شده ارتش اسرائیل پیش آمده بود.

این حمله تلافی جویانه به دنبال تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان صورت گیرد که در جریان آن ۱۴ تن از جمله ۴ کودک شهید و سه تن دیگر نیز زخمی شدند.

در این حمله شهرک «دیر قانون النهر» در جنوب لبنان قرار گرفته شد.