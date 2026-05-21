به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت عمومی لبنان اعلام کرد: این افراد در پی حمله هوایی روز گذشته جنگنده‌های ارتش اسرائیل به شهرک «دیر قانون النهر» در جنوب لبنان، به شهادت رسیده‌اند.

در میان شهدا، اجساد ۴ کودک نیز دیده می شود. این حمله، سه زخمی نیز برجا گذاشته است. منابع لبنانی همچنین از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به روستای حبوش در شهرستان نبطیه در جنوب لبنان خبر دادند.