در جلسه شورای برنامه ریزی تأکید شد؛
الزام مدیران به جذب اعتبارات عمرانی و توزیع اعتبارات بین ۲۰ دستگاه اجرایی
در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد، بر جذب کامل اعتبارات عمرانی، اولویتبندی طرحهای نیمهتمام و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید انتظام سهمگین، مدیر سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، در این نشست گفت: دومین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با چهار دستور کار مهم برگزار شد.
وی با اشاره به بررسی ظرفیت اوراق مالی اسلامی افزود: آییننامه مصوب هیئت دولت در این زمینه تشریح و تبیین شد تا دستگاههای اجرایی با آمادگی کامل بتوانند از این ظرفیت در تأمین و تخصیص اعتبارات پروژههای عمرانی استفاده کنند.
سهمگین با بیان اینکه سال گذشته نخستین تجربه استفاده از اوراق مرابحه در طرحهای استانی بود، اظهار داشت: هدف از این جلسه، آشنایی بیشتر دستگاهها با ظرافتها و نکات مربوط به اوراق مرابحه و اسناد خزانه بود تا در توزیع اعتبارات عمرانی، از این ظرفیتها بهنحو مطلوب بهرهبرداری شود.
وی همچنین به تشریح سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: این سیاستها که در ۲۴ بند ابلاغ شدهاند، باید سرلوحه کار دستگاهها قرار گیرند تا با فعالسازی حداکثر ظرفیتهای موجود، زمینه برای اقتصاد پویا و عبور از شرایط سخت کنونی فراهم شود.
مدیر سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ادامه داد: در این نشست، اعتبارات هزینهای نیز میان ۲۰ دستگاه اجرایی توزیع و به دستگاهها تأکید شد که در راستای اقتصاد مقاومتی، حداکثر صرفهجویی را در مصرف منابع داشته باشند؛ بهویژه در مصرف آب، برق و گاز که بر اساس مصوبه دولت، دستگاههای دولتی موظف هستند در ساعات اداری ۳۰ درصد و در خارج از ساعات اداری ۷۰ درصد صرفهجویی کنند.
سهمگین با اشاره به بررسی طرحهای اقتصادی و درخواستهای اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: این موارد از نظر حقوقی و قانونی بررسی و پس از عبور از مراحل لازم، به تصویب رسید.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با تأکید بر لزوم جذب اعتبارات عمرانی گفت: تاکنون ۵۰ درصد اعتبارات عمرانی استان جذب شده و با توجه به اینکه ۲۰ درصد این اعتبارات در قالب اوراق مرابحه اسلامی است، مدیران باید در فرصت باقیمانده برای جذب کامل آن تلاش کنند.
یدالله رحمانی، با بیان اینکه روند جذب اعتبارات بهصورت هفتگی پایش میشود، افزود: با دستگاههایی که در جذب بهموقع اعتبارات کوتاهی کنند، برخورد خواهد شد.
وی همچنین فرمانداران را موظف کرد با ارتباط مستمر با حوزه عمرانی استانداری، کمیتههای برنامهریزی شهرستانی را برای توزیع دقیق و اولویتبندی پروژهها برگزار کنند.
رحمانی با اشاره به توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایهای گفت: اولویت اصلی در تخصیص منابع، تکمیل طرح های نیمهتمام و تأمین اعتبار برای طرحهایی است که در فرآیند اوراق مرابحه موفق به جذب اعتبار نشدهاند. همچنین زیرساختهای تولیدی در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری باید در اولویت قرار گیرند.
وی بر برگزاری جلسه فوقالعاده برای پایش طرح های عمرانی و تسهیلاتی سفر رئیسجمهور و بررسی آخرین وضعیت جذب اعتبارات مربوط به مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت نیز تأکید کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نامگذاری سال جاری بهعنوان سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی گفت: این نامگذاری بیانگر دغدغه مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، معیشت، تولید و سرمایهگذاری است و باید با وحدت و همدلی، کارنامهای درخشان در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ثبت کنیم.
رحمانی اقتصاد مقاومتی را الگویی برای خنثیسازی تحریمها و فشارهای اقتصادی دانست و اضافه کرد: این رویکرد باید محور اصلی همه تصمیمگیریهای مدیریتی باشد.
وی همچنین پویایی را از اصول سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: پایه و اساس همه تصمیمها باید بر تحقق برنامههای اقتصاد مقاومتی استوار باشد و از مردم نیز انتظار داریم دولتمداران را در اجرای این سیاستها یاری دهند.
استاندار در ادامه با تأکید بر تدوین برنامههای پنجساله دستگاههای اجرایی بر پایه سیاستهای ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی، گفت: هر دستگاه باید برای اجرای این برنامهها، برش عملیاتی و کوتاهمدت سالانه داشته باشد و سازمان برنامه و بودجه نیز باید ظرف یک ماه آینده این برنامهها را آماده و عملیاتی کند.
رحمانی تقویت شرکتهای دانشبنیان را از راهکارهای کلیدی برای افزایش سهم در تولید ناخالص داخلی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: تلفیق دانش روز با نیروی متخصص جوان میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف کند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم راستیآزمایی آمار اشتغال در سامانه رصد، گفت: تعهد اشتغال برای ۷ هزار و ۲۵۰ نفر، حداقل انتظار ماست و دستگاههای متولی باید در ثبت و تحقق این تعهدات دقت کافی داشته باشند.
وی همچنین درباره رفع مشکلات زیرساختی مناطق الحاقی، با توجه به حذف کد روستایی جدول غوره تأکید کرد ارائه خدمات مطلوب شهری توسط شهرداری به این منطقه فراهم شود.
رحمانی در پایان شرکت گاز استان را مکلف کرد با اجرای طرحهای کارآمد و برنامهریزی دقیق، اقدامات جدی در حوزه بهینهسازی مصرف سوخت را در دستور کار قرار دهد.