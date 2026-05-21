نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت: جنگ است، جنگ آسیب دارد، اما باید جنگید تا میراث شما برای آیندگان، عزت و مجد و شرف‌تان باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در هشتادو یکمین شب حضور مردم یاسوج در سنگر خیابان جمهوری اسلامی با اشاره به ایاتی از قرآن کریم‌گفت: الحمدلله الذی علی فی تعهدنا فی تفرقه وجله فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاطه به کل شیء علما و هو فی مکانبیا و اشرف الملک و اشرف المرسلین المصطفی الصادق الامین محمد اللهم صل علی الاسعدین الاسیما بقی الله فی الارضین‌و لا تحسبن الذین قتلو فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون، سلام و رحمت و رضوان خدای متعال بر شهدای اسلام و تشیع، بر شهدای راه حقیقت و هدایت، بر شهدای انقلاب، بر شهدای دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف انقلاب ما؛ و سلام و رضوان و رحمت بر شهدای مقاومت و اقتدار و بر شهدای خدمت، بر شهید آیت الله رئیسی که این ایام سالگرد رئیس جمهور شهیدمان است و همچنین رضوان خدا بر همراهان شهیدش. والسلام و رضوان خدای متعال بر معلم مقاومت و اقتدار، بر شیرمرد عصر حاضر، بر شهید بیدارگر قرن حاضر، قائد شهید، رهبر معظم انقلاب؛ و سلام و درود خدا بر رزمندگانی که ایستادند تا ما بمانیم، تا ایران بماند، تا جای جای کشور ما برای فرزندان ما نقطه‌های امید و علم و اندیشه و ایمان باشد.

آفرین بر شما که ۸۰ شب پرچم عزت و شرف ایران را برافراشته نگه داشتید

نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت: آفرین بر شما مردم، بر شما غیورمردان و بر شما شیرزنانی که قریب ۸۰ شب در خیابان‌ها مانده‌اید، پرچم می‌گردانید، اما پرچم عزت و شرف یعنی پرچم ایران را می‌گردانید، پرچم انسانیت و ایمان یعنی پرچم حسین بن علی را؛ و درود خدا بر شما باد، لحظات شما به بهترین ثواب‌های الهی در قیامت برایتان مجسم باد.

وی با بیان اینکه مجری عزیز با بیان زیبایش از شهادت گفت، افزود: از شهید بزرگ رئیسی گفت. اما می‌دانید شهدای ما در هر موقعیت و مقطعی کشته‌هایی در مسیر خداوند است، مسیری که دشمنانی دارد و باید در یک مصاف تاریخی دشمن را شناخت، در برابرش ایستاد و به او فهماند که ایمان مسیر جاودانه است و مسیر باطل مسیری رو به اضمحلال است.

آیت‌الله ملک‌حسینی: شیطان میدان داری می‌کند، اما پایانش آتش است / پایان شما مردم بهشت است.

آیت‌الله ملک‌حسینی افزود: اگرچه مناسب است از مقوله شهادت بگویم، اما باب دیگری و مقوله دیگری را در این ایام که دشمن سعی می‌کند یأس را و برخی از نابخردان ناامیدی را بر جامعه حاکم کنند، این باب را از این جهت باز می‌کنم. در آیات مبارکه قرآن داریم که فرمود: «وَ کَذالِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوّاً شَیاطینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ».‌ای مردم گمان نکنید مسیر هدایت مسیر سهل و ساده‌ای بوده است. مسیر انسانیت و ایمان پیوسته مسیر سخت بوده است. مسیر مقابله دشمنان شیطانی با انبیا این چنین بود که خود خواستیم. «کَذالِکَ جَعَلْنا» قرار دادیم در برابر انبیا شیاطین انسی و جنی را.

نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شیطان نماد انحراف است و شیطنت یعنی انحراف، یعنی باطل، یعنی پوچی، یعنی سستی، یعنی فساد و شیطان رمز تمامی زشتی‌ها، نکبت‌ها، بدبختی‌هاست. اما شیطان بزرگی دارد در اجنه ابلیس، اما به موازات شیاطین جنی، در میان انسان‌ها شیاطینی هستند. اگر ابلیس شیاطین جنی است، جبت و طاغوت بزرگ شیاطین انسی هستند؛ و پیامبران هم مبتلا به شیاطین جنی بودند، هم به طواغیت و ظالمان و مستکبران. انبیا همیشه در مقابل نظام سلطه و نظام استکبار ایستادند، مسیر سخت بود.

هرگز از دشمن نترسید

ایت الله ملک‌حسینی ادامه داد: شیطان میدان داری در جبهه خود می‌کرد، حزب داشت، در مقابل حزب الله یعنی حزب انبیا، مصاف تاریخی مصاف حزب الهی است. اما شیطان در جبهه‌های مختلف در برابر انبیا می‌جنگد؛ نه شیطان که شیاطین، نه شیاطین جنی که شیاطین انسی و جنی، هم در مصاف نظامی، هم در مصاف فرهنگی و اخلاقی، هم در مصاف اقتصادی و هم در مصاف فکری و رسانه‌ای. اینها آیاتی در قرآن دارد.

وی بیان کرد: وقتی قرآن می‌گوید این مردم و مؤمنان کسانی هستند: «وَ إِذا قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ» یعنی جبهه جهانی در مقابل شما ایستاده است، بترسی، کوتاه بیایی، آنها نابودتان خواهند کرد. مؤمنان خواهند گفت: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ» زبان این مؤمنان زبان ۸۰ شب مقاومت است: حسبنا الله و نعم الوکیل. ما هرگز مسیر الهی را ترک نمی‌کنیم، ما می‌ایستیم و نخواهیم ترسید. خدای متعال فرمود: «ذلِکُمُ الشَّیْطانُ»، این شیطان است که این ندا را بلند می‌کند. باید در برابر این ندا ایستاد: «فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ». هرگز از آنچه دشمن می‌گوید نترسید، بترسید از خدایتان و اینکه مقاومت نکنید، بترسید و همه چیز را در اختیار دشمن قرار دهید. این ترس دارد.

مصاف تاریخی حق و باطل ادامه دارد

نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت: ایستادن و حتی اگر انسان آسیب ببیند هیچ واهمه و ترسی ندارد، این پیام قرآن است، این مربوط به میدان جنگ است زمانی که شیطان به مصاف می‌آید و یاران خود و حزب خود را فرا می‌خواند، اما «لِیَکُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِیرِ». پایان آنها آتش است، پایان شما مردم بهشت است.

جنگ آسیب دارد، اما باید جنگید تا عزت و مجدتان برای آیندگان بماند

چه کسی پایان خود را به پایان شیطان و شیطانی می‌دهد؟ در این مصاف نظامی پیروزی از آن نبی اکرم است، از آن امیرالمؤمنین است و از آن جبهه ایمان است. اگر به شما آسیبی رسید آنها هم آسیب دیدند، مثل شما. جنگ است، جنگ آسیب دارد، اما باید جنگید تا میراث شما برای آیندگان، عزت و مجد و شرف‌تان باشد.

وی ادامه داد: شیطان در مصاف رسانه‌ای هم می‌آید، در ادامه این آیه که خواندم که فرمود: «وَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوّاً شَیاطینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ» فرمود: «یُوحی بَعْضُهُمْ إِلی بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً». این شیاطین برای هم گفتار‌های به ظاهر زیبا را ارائه می‌دهند، به هم پیام می‌فرستند، رسانه می‌سازند، گروه می‌سازند، ماهواره می‌سازند تا وحی و پیامی به دوستانشان داشته باشند. به ظاهر جذاب، اما باطل است. فرمود: «فَذَرْهُمْ وَ ما یَفْتَرُونَ».‌ای رسول خدا،‌ای مؤمنان بدانید باید از این رسانه‌ها در گریز باشید، باید بایستید و پیام باطل آنها را به حق جواب بدهید؛ و این هم باز شیطان است.

شیطان در جبهه رسانه‌ای با گفتار‌های زیبا، اما باطل می‌آید

نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت:، اما شیطان در جبهه اخلاقی و فرهنگی به مصاف می‌آید. فرمود: «الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاءِ». فیلم‌هایی که از شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای پخش می‌شود، آیا برای شکل‌گیری فحشا در بلاد اسلامی و انسانی نیست؟ آیا کنسرت‌ها، آیا فسادها، آیا جشنواره‌ها، آیا تصویرها، آیا سکس‌ها و آلودگی‌ها برای فحشا نیست؟ جبهه شیطان است و باید در برابر این جبهه ایستاد. «وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاءِ» این راه شیطان است و مسیر شیطان است.

آیت‌الله ملک‌حسینی افزود: شیطان جبهه دیگری هم دارد و آن جنگ اقتصادی و جبهه اقتصادی است. فرمود: «الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ» و بعد فرمود: «وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاءِ». شیطان وعده فقر می‌دهد و آنگاه پس از فقر وعده فحشا و جریان فساد و آلودگی در جامعه. اما خدای متعال «یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً» الهی جبران هر چه آسیب است. وعده الهی غنای جامعه دینی و جامعه ایمانی است. روز‌های سخت به لطف خدای متعال پایان خواهد یافت، اما نباید این روز‌های سخت را ساده از کنارش گذشت.

باید پیام باطل آنها را با حق پاسخ داد

وی تصریح کرد: شیطان را در میان بشر، شیطان ایجاد می‌کند. شیطان جنودی دارد: جهالت از جنود شیطان است، بی‌تدبیری از جنود شیطان است، فساد از جنود شیطان است، تبعیض از جنود شیطان است، زیاده‌خواهی از جنود شیطان است، روایات را ببینید، شیطان جنودی دارد. اینها جنود جهل‌اند و شیطان رمز جهل در میان انسان است. اما «یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ»؛ تحریم‌ها تحریم شیاطین است.

فیلم‌های ماهواره‌ای، کنسرت‌ها و فسادها، جبهه شیطان است

نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت: آمریکا شیطان بزرگ در میان بشریت است. به بشریت سخت‌ترین فشار‌ها را زد، زیرساخت‌های کشور‌های مختلف در گذشته را نابود کرد، جنگ‌های نکبت‌بار در ویتنام و غیره، از بین بردن مظلومان در آمریکای لاتین و تحمیل فقر بر آن مردم، تحریم کشور‌های مختلفی که روح آزادی داشتند و در این سال‌ها تحریم کشور آزاد و مقاوم ایران. این شیوه شیطان است.

وی گفت: شیطان بستر فقر را ایجاد می‌کند. او می‌داند در فقر، فساد‌ها رخ می‌دهد، در فقر یأس رخ می‌دهد، در فقر دستپاچگی‌های اجتماعی رخ می‌دهد، در فقر سرقت‌ها و تباهی‌های دیگر رخ می‌دهد و این بستر را ایجاد می‌کند. این تحریمی است از جانب دشمن.

لحظه‌ای غفلت شما، میدانی وسیع برای شیطان و شیاطین است

نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت:، اما در میان جامعه چه؟ بی‌تدبیری از جنود جهل و شیطانی است، بی‌تدبیرگی از جنود جهل و شیطانی است، زیاده‌خواهی گروهی که قدرت یافتند، به ثروت رسیدند، بورس‌ها را نابود کردند، بچه‌های مظلومی که به بورس پا گذاشتند و ذلیل کردند، این حرکت شیطان است. در میان جامعه ایمانی، نابهنگام با فساد مبارزه کردن و به هنگام مبارزه نکردن، از فساد‌های خرد شروع کردن به فساد بزرگ نپرداختن، اینها شیطانی است.

فقر، بستر فساد و یأس است

آیت‌الله ملک‌حسینی تصریح کرد: شیطان فقر، مسئولان عزیز، کسانی که تلاش شما شایسته تقدیر است، در روز‌های سخته جنگ در بحث معیشت مردم حواستان جمع باشد. لحظه‌ای غفلت شما میدانی وسیع برای شیطان و شیاطین است.

وی افزود: گرانی‌های فقرآفرین جامعه را با بحران رو‌به‌رو می‌کند، مأیوس می‌کند. اما مردم در این شب‌ها نشان داده‌اند هم فقر را لمس می‌کنند، درد را می‌کشند، اما غیورمردانه و شیرزنانه ایستاده‌اند، باز هم خواهند ایستاد، چون می‌دانند یأس شیطانی است و باید در برابر شیطان ایستاد.

مردم یاسوج فقر را لمس می‌کنند، اما نمی‌ترسند

وی خطاب به مسولان گفت:، اما رسالت شما چه می‌شود؟ به جای مبارزه با قانون‌های فاسد، قانون‌های منفعت‌آفرین برای گروه دسته‌ای، باید با فاسد و مفسد مبارزه کرد. اول با فساد با قانون‌ها، با تذب‌های قانون‌گذاری، با ابلاغ‌های نو، با معلوم نبودن سرنوشت اقتصاد که چگونه خواهد شد. اینها فساد است.

پیش از فاسد باید با مفسد مبارزه کرد

پیش از فاسد و مفسد باید با او مبارزه بشود. با مفسد مبارزه نکردن، با فاسد مبارزه کردن این هم شیطانی است، چرا که آن مفسد با یک فاسد مبارزه کنی باز فاسد‌های دیگری را می‌آفریند و اگر بستر فساد باشد مفسد‌های دیگری می‌آیند. اینها جبهه دیگری از مصاف شیطان در طول تاریخ در برابر انبیا بوده است.

مبارزه نکردن با مفسد، خود شیطانی است

نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت: این آیه در زمان جنگ‌های نبی اکرم وارد شد: «الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ». مردم، جنگ‌ها برای شما نباید فرق بیاورد. باید گروهی بایستند، کار کنند، تولید کنند تا جامعه نشاط اقتصادی خود را داشته باشد و کسانی بایستند و بجنگند تا هویت جامعه حفظ بشود. باید سیاست‌های تو‌ای نبی مکرم به سوی رفع فقر باشد، فقرزدایی کند. حواس‌ها باید جمع باشد.

دشمن در جنگ ۱۲ روزه عقب‌نشینی کرد

در جبهه‌ها مردانه‌ای ایستاده‌اید. دشمن نتوانست در جبهه نظامی شکست دهد. یک بار در جنگ‌های گذشته، در جنگ‌های کردستان و مقابله با عراق و ترکمن و جا‌های دیگر تجربه کرد، شکست خورد. در جنگ ۱۲ روزه عقب‌نشینی کرد. در مصاف رمضان امروز عقب نشسته است و شما اگرچه قوت برتر نیستید، قدرت برتری این رمز با انقلاب ایستادن است، این رمز با پیام‌های دینی ایستادن است و شیطان دشمن شماست. «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یا بَنی آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ» فرمود: «إِنَّ الشَّیْطانَ عَدُوٌّ لَکُمْ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً». دشمن را باید شناخت و با او دشمنی کرد. دشمن، دشمن انبیا است در تمامی جبهه‌ها به جنگ آمده است. اما به حول و قوه الهی این حضور، این شرف و این غیرت، پیروز میدان را در تمام مصاف‌ها جبهه انقلاب قرار خواهد داد إن شاء الله.

رمز قدرت امروز انقلاب، ایستادن با پیام‌های دینی است