سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از آمادگی بیش از ۴۰ مرکز خرید تضمینی گندم در استان زنجان خبر داد گفت: با آغاز برداشت محصول، کشاورزان گندم خود را به مراکز مجاز تحویل دهند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ عیوضی با اشاره به برآورد‌های انجام‌شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: بر اساس آمار اعلامی جهاد کشاورزی که مربوط به ۲۲ اردیبهشت‌ماه است، میزان خرید تضمینی گندم در استان زنجان ۴۵۴ هزار و ۶۰۰ تن پیش‌بینی شده است.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با تشریح روند خرید تضمینی گندم در استان، افزود: فرآیند خرید تضمینی گندم همزمان با آغاز فصل برداشت و طبق دستورالعمل‌های ابلاغی آغاز می‌شود و تمامی تمهیدات لازم برای اجرای منظم آن در سطح استان فراهم شده است.

وی با اشاره به آماده‌سازی بیش از ۴۰ مرکز خرید در نقاط مختلف استان افزود: با آغاز برداشت محصول، کشاورزان گندم خود را به مراکز مجاز تحویل می‌دهند و در این مراکز عملیات نمونه‌گیری، سنجش کیفیت، افت‌زنی و وزن‌کشی به‌صورت دقیق انجام می‌شود.

عیوضی ادامه داد: پس از ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه و تأیید نهایی، قبض خرید صادر و مراحل پرداخت مطالبات کشاورزان بر اساس نرخ مصوب توسط ارگان ذیربط پیگیری می‌شود.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با تأکید بر اهمیت تحویل محصول به مراکز رسمی گفت: خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از کشاورزان، تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی کشور انجام می‌شود و تلاش دستگاه‌های متولی بر این است که روند خرید و پرداخت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

وی همچنین از کشاورزان خواست برای تسریع در فرآیند خرید و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، محصول خود را صرفا از طریق مراکز تعیین‌شده تحویل دهند.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان همچنین با اشاره به آلودگی برخی از مزارع گندم شهرستان‌های ایجرود، سلطانیه، خدابنده و ابهر به علف هرز خردل برگ مومی (ساری گول) گفت: ضروری است کشاورزان به منظور جلوگیری از برگشت محموله گندم نسبت به مبارزه شیمیایی و مکانیکی اقدام کنند.