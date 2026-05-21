دبیر قرارگاه عدالت تربیتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه مطلوب کهگیلویه و بویراحمد در ارزیابیها گفت: هزار و ۳۰۰ کلاس درس در طرح شهیدعجمیان شاداب سازی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی وزارت آموزش و پرورش در جلسه مسئولان آموزش و پرورش استان با اشاره به جایگاه مطلوب کهگیلویه و بویراحمد در ارزیابیها، بر لزوم تشکیل هیئتامناهای مردمی برای طرح های نهضت توسعه عدالت تأکید کرد و گفت: هزار و ۳۰۰ کلاس درس در قالب طرح شهید روحالله عجمیان در کهگیلویه وبویراحمد شاداب سازی میشوند.
اردشیر دهقان با قدردانی از عملکرد مدیرکل و کارکنان آموزش و پرورش استان، گفت: کهگیلویه و بویراحمد در پنج شاخص اصلی در رتبههای یک تا سه کشور قرار دارد.
دبیر قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت «نهضت توسعه عدالت آموزشی» در دولت چهاردهم، ادامه داد: دکتر پزشکیان اولین رئیسجمهوری است که در ۴۷ سال اخیر اولویت اصلی را به فضاهای آموزشی، تجهیزات و کیفیت آموزش اختصاص داده است.
وی افزود: دکترکاظمی وزیر آموزش وپرورش تنها وزیری است که تمام سطوح آموزش و پرورش را از کلاس درس تا وزارت طی کرده است و ایشان روزانه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و تحول در یادگیری و یاددهی را رصد میکنند.
افتتاح ۲۶۰۰ طرح در گام اول نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در کشور
دبیر قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نهضت توسعه عدالت سه بخش ساختوساز، تجهیزات و کیفیت دارد، گفت: در گام اول، ۲ هزار و ۶۰۰ طرح افتتاح شد و ۵ هزارو ۵۰۰ طرح باقی ماند که با حضور رئیسجمهور و وزیر، ابلاغ گام دوم انجام شد. اما نقطه ثقل این نهضت، جریان مردمی است.
وی با تأکید بر اینکه مردم باید خود را مالک طرحهای آموزشی بدانند خاطرنشان کرد: ما جریان مردمی را به هیئتامنا تبدیل کردیم که باید این کار در سراسر کشور دنبال شود.
دهقان با ذکر مثال از یک خیّر که مدرسهای را با کمک مردم به زیر سقف رسانده، گفت: ما دنبال چنین افرادی هستیم. هیئتامناها باید شکل بگیرند. اگر همه پروژهها ساخته شود، اما هیئتامنا نباشد، آن کار ارزشی ندارد.
شاداب سازی ۱۳۰۰ کلاس درس در طرح شهید عجمیان در استان
دبیر قرارگاه عدالت تربیتی نصیب آموزشی برابر وزارت آموزش و پرورش ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان دانشآموزی و دیگر تشکلهای دانش آموزی، از اختصاص ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار برای رنگآمیزی یک هزار و ۳۰۰ کلاس درس در قالب طرح شهید روحالله عجمیان خبر داد و گفت: با اجرای «کارت نشاط» به دنبال جلوگیری از کمکهایی هستیم که کرامت دانشآموزان بیبضاعت را خدشهدار میکند.
وی با اشاره به لزوم جذب منابع و نظارت مستمر بر طرحها، اظهار کرد: یکی از جاهایی که از آن غفلت کردیم، ظرفیت تشکلهای دانشآموزی است؛ بهویژه سازمان دانشآموزی که بهعنوان گل سرسبد این تشکلها شناخته میشود.
وی با بیان اینکه اردوهای کار و تلاش، اردوهای منطقهای و استانی را احیا کردیم افزود: اردوهایی که هم میتوانند برای بچهها جنبه تفریحی و تشکیلاتی داشته باشند و هم جنبه عمرانی. از شما میخواهم این فضا را زنده کنید و از تشکلهای دانشآموزی و انجمن اولیا غافل نشوید.
دبیر قرارگاه عدالت تربیتی نصیب آموزشی برابر وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر نقش بینظیر اولیا گفت: اولیا یک ظرفیت کمنظیر هستند؛ آنها بازوهای کمکی شما در طرحها خواهند بود.
دهقان در بخش دیگری از سخنان خود به جلسات قرارگاه استانی اشاره کرد و پرسید: تأکید ما بر برگزاری منظم ماهانه جلسات قرارگاه متشکل از شورای معاونین، تشکلهای دانشآموزی، رئیس مجمع خیرین و معین منطقه است.
جزئیات طرح شهید روحالله عجمیان
دهقان در ادامه با اشاره به طرح شهید روحالله عجمیان، اظهار کرد: در سه، چهار سال اخیر اصل طرح شهید عجمیان، ظاهرش کار عمرانی، اما باطن و اصلش یک کار تربیتی، مردمپایه و جهادی است. در طرح شهید عجمیان مدرسه را به کمک، انجمن اولیا، تشکلهای دانشآموزی و گروههای جهادی را شادابسازی و بهسازی میکنیم.
وی اولویت این طرح را مدارس شبانهروزی، حاشیه شهر و مدارس تخریبی و فرسوده دانست و افزود: از ایزوگام و رنگآمیزی تا دیوارنگاره را شامل میشود. منابع مالی طرح از محل اعتبارات در اختیار نوسازی تأمین میشود.
امسال سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به استان کهگیلویه وبویراحمد برای طرح شهید عجمیان اختصاص یافت.
دبیر قرارگاه عدالت تربیتی نصیب آموزشی برابر وزارت آموزش و پرورش گفت: ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فقط برای خرید رنگ با نظارت اداره کل آموزشوپرورش هزینه میشود. یک هزار و ۳۰۰ کلاس درس هدف این طرح است که رنگآمیزی میشوند.
وی افزود: علاوه بر منابع دولتی، از ظرفیت خیرین، موسسات، کمکهای مردمی و همچنین اعتبارات کفپوش و ایزوگام که قول پیگیری آن را از آقای حسینی و دکتر خانمحمدی دادهام، استفاده خواهیم کرد.
دهقان با تأکید بر مستندسازی این طرح گفت: باید یک هزار و ۳۰۰ کلاس درس را با تصویر و مستند تحویل دهید. ظاهر کار مهم است، اما مهمتر از آن روحیهای است که بر نگاه بچهها و همکاران تأثیر میگذارد.
کارت نشاط؛ حفظ کرامت دانشآموزان بیبضاعت
دهقان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح «کارت نشاط» خطاب به روسای شهرستانها ومناطق گفت: از شما خواستهایم دانشآموزان بیبضاعت را شناسایی و ثبتنام کنید. کارت نشاط برای دانشآموزان و اولیا صادر شده است. ما با کمکهایی که دانشآموز را در مدرسه انگشتنما میکند، مخالفیم؛ زیرا کرامت بچهها را از بین میبرد.
دبیر قرارگاه عدالت تربیتی نصیب آموزشی برابر وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در چهار استان، کار، کارت نشاط به پایان رسیده و خیرین و بنیادهایی از جمله بنیاد برکت، بنیاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته پای کار آمدهاند افزود: ما ظرفیتی ایجاد کردهایم که هر کسی میتواند با ورود به یک لینک، هر مبلغی را به دانشآموزان بیبضاعت واریز کند. این پولها تجمیع و هر ماه به حساب دانشآموزان واریز میشود.
وی افزود: ۱۰۸ میلیارد تومان یکی از بانکها برای این پروژه هزینه کرده، بدون اینکه یک ریال از مردم یا والدین دانشآموزان بابت ارسال کارت یا ثبتنام گرفته شود. از شما میخواهم کارت نشاط را در استان کهگیلویه و بویراحمد حتماً پیگیری کنید.
دبیر قرارگاه عدالت تربیتی نصیب آموزشی برابر وزارت آموزش و پرورش در پایان با بیان اینکه پرچم استان کهگیلویه و بویراحمد در ستاد مرکزی وزارت آموزش وپرورش بالاست، تأکید کرد: این پرچم نباید پایین بیاید. در نهضت مدرسهسازی و پروژه مهر در راستای پیشرفت پروژهها بیش از گذشته تلاش مضاعفی کنید.
بررسی پیشرفت پروژههای ۱۳ شهرستان و منطقه کهگیلویه و بویراحمد در طرح نهضت عدالت در فضاهای آموزشی
در این جلسه که مدیران کل آموزش وپرورش و نوسازی مدارس حضور داشتند دبیر قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر وزارت آموزش و پرورش پروژههای ۱۳ شهرستان و منطقه کهگیلویه و بویراحمد را مورد به مورد درصد پیشرفت آنها مورد بررسی قرار داد و از روسای شهرستانها ومناطق خواست با بسیج همه ظرفیتها برای تکمیل و بهره برداری از پروژهها استفاده نمایند.