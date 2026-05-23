پخش زنده
امروز: -
برای دفاع از وطن آماده آماده هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ زن و مرد و کوچک، بزرگ و پیر و جوان ندارد، هدف ایستادن در مقابل دشمن متجاوز است.
جان فدایان ایران عزیز که این روزها در محله به محله شهرها و روستای سراسر کشورمان با فراگیری آموزشهای رزمی و سلاح شناسی آماده هستند تا مقابل دشمن مستکبر پرقدرت بایستند.
جوانان غیور و شجاع ایران اسلامی که امنیت و سربلندی مردم و کشورشان از هرچیزی برای آنها با اهمیتتر است.
در حال حاضر بیش از ۳۲ میلیون جان فدا در کشورمون به صورت فعال در حال فراگیری آموزشهای نظامی و کار با سلاح هستند.