به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ زن و مرد و کوچک، بزرگ و پیر و جوان ندارد، هدف ایستادن در مقابل دشمن متجاوز است.

جان فدایان ایران عزیز که این روز‌ها در محله به محله شهر‌ها و روستای سراسر کشورمان با فراگیری آموزش‌های رزمی و سلاح شناسی آماده هستند تا مقابل دشمن مستکبر پرقدرت بایستند.

جوانان غیور و شجاع ایران اسلامی که امنیت و سربلندی مردم و کشورشان از هرچیزی برای آنها با اهمیت‌تر است.

در حال حاضر بیش از ۳۲ میلیون جان فدا در کشورمون به صورت فعال در حال فراگیری آموزش‌های نظامی و کار با سلاح هستند.