مسجدی که در اصفهان به رسم دهه شصت و دفاع مقدس هشت ساله دوباره کانون دفاع از کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردمی که چند دهه قبل با نام جان فدا عهد بستند حالا آمدهاند این پیمان را در میدان عمل مشق کنند با هر شغل و پیشه و مهارتی که دارند.
در این مسجد کار با سلاحهای سبک، نیمه سنگین و سنگین آموزش داده میشود برای ارتقا آمادگی دفاعی به مردمی که داوطلبانه میخواهند سهمی در تامین امنیت این آب و خاک داشته باشند.
نیروهای مردمی چگونگی واکنش در زمان بمباران شیمیایی را تمرین کردند.
بانوان هم از دانشجو تا معلم پای کار ایران هستند و کار با سلاح را یاد میگیرند و میگویند آمادهاند در صورت لزوم اسلحه به دست وارد میدان شوند.
آموزش نیروهای مردمی در مساجد با همکاری داوطلبانه پیشکسوتان نیروهای مسلح انجام میشود.