کاروانسرای ینگی امام اثر تاریخی دوران صفوی

ینگی امام یا ینگه امام یکی از روستا‌های کهن شهرستان ساوجبلاغ است که امامزاده، کاروانسرا و تپه‌ای تاریخی را در خود جای داده‌است. در ابتدا نام ینگی امام به امامزاده و سپس به کاروانسرا و تپه و هم‌اکنون به همه این روستا گفته می‌شود. در حال حاضر ینگی امام از روستا‌های شهر هشتگرد است. به فاصله کمی از آرامگاه امامزادگان هادی و علی‌النقی، کاروانسرای شاه عباسی ینگی امام قرار دارد، از تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ پرونده «کاروانسرا‌های ایران» و کاروانسرای ینگی امام البرز نیز به عنوان یکی از این کاروانسرا‌ها در کمیته میراث جهانی یونسکو تایید و به ثبت جهانی رسید.

عکاس : مهدی اللهیار بیگی