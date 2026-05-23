کاروانسرای ینگی امام اثر تاریخی دوران صفوی

ینگی امام یا ینگه امام یکی از روستاهای کهن شهرستان ساوجبلاغ است که امامزاده، کاروانسرا و تپهای تاریخی را در خود جای دادهاست. در ابتدا نام ینگی امام به امامزاده و سپس به کاروانسرا و تپه و هماکنون به همه این روستا گفته میشود. در حال حاضر ینگی امام از روستاهای شهر هشتگرد است. به فاصله کمی از آرامگاه امامزادگان هادی و علیالنقی، کاروانسرای شاه عباسی ینگی امام قرار دارد، از تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ پرونده «کاروانسراهای ایران» و کاروانسرای ینگی امام البرز نیز به عنوان یکی از این کاروانسراها در کمیته میراث جهانی یونسکو تایید و به ثبت جهانی رسید.
عکاس :مهدی اللهیار بیگی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ - ۰۹:۲۹