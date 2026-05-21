آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت آماده دریافت و ذبح نذورات قربانی گیلانیان خیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرعامل آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت از گیلانیان خیر خواست نذورات خود را به شماره حسابهای این خیریه واریز کنند.
محمد اسماعیلی افزود: این خیریه همچون سالهای گذشته آماده دریافت و ذبح نذورات قربانی گیلانیان است.
وی گفت: خیران میتوانند برای اطلاع بیشتر با شماره ۳۳۵۵۴۹۹۵ تماس بگیرند.
مدیرعامل آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت افزود: شماره حساب ۵۰۴۱۷۲۷۰۷۰۷۰۷۰۶۰ بانک رسالت و شبای بانک ملی به شماره حساب ۱۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶۰۱۸۰۶۷۰۰۰ IR واریز کنند.