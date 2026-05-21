معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: سه دستگاه پیشرفته پت اسکن، اندوسونوگرافی و اسپکت سی‌تی با پیگیری‌های مستمر دانشگاه تأمین شده و هم‌اکنون در انبار دانشگاه مستقر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اسماعیل فرزانه در حاشیه بازدید خبرنگاران از بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل با اشاره به اقدامات شاخص این دانشگاه در یک سال گذشته، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در راستای ارتقای سطح خدمات تخصصی و کاهش دغدغه‌های درمانی مردم، گام‌های ارزشمندی در مسیر تأمین تجهیزات پیشرفته و «های‌تک» (High-Tech) برداشته است که با وجود شرایط تحریمی، دستاوردی قابل‌توجه محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت استقرار دستگاه پیشرفته «پت‌اسکن» (PET Scan) گفت: این دستگاه که یکی از پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی در شمال غرب کشور است، با پیگیری‌های مستمر دانشگاه تأمین شده و هم‌اکنون در انبار دانشگاه مستقر است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: ارزش تقریبی این دستگاه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است که نقش کلیدی در تشخیص دقیق متاستاز‌های سرطانی، بیماری‌های قلبی-عروقی و اختلالات مغزی ایفا خواهد کرد. در حال حاضر آماده‌سازی فضای فیزیکی برای نصب این دستگاه در دستور کار قرار دارد و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی از ورود دستگاه «اندوسونوگرافی» (EUS) برای نخستین‌بار به استان خبر داد و افزود: با استقرار این دستگاه در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل، دیگر نیازی به ارجاع بیماران به مرکز کشور نیست. فرآیند آموزش تخصصی برای تیم گوارش جهت کار با این تکنولوژی پیشرفته در تهران طی شده و انتظار می‌رود از خردادماه، خدمات‌رسانی به بیماران با این دستگاه آغاز شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به نوسازی تجهیزات چشم‌پزشکی نیز اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های فوق‌پیشرفته «فیکو» و «ویترکتومی خلفی» برای نخستین‌بار در سطح استان (بخش دولتی و خصوصی) تهیه و برای بیمارستان امام رضا (ع) در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: همچنین دستگاه «اسپکت‌سی‌تی» (SPECT-CT) نیز در بخش دولتی در حال آماده‌سازی برای راه‌اندازی است که با اخذ مجوز‌های لازم و تأمین رادیودارو، خدمت‌رسانی آن در حوزه تشخیص بیماری‌های قلبی و بافت‌های داخلی عملیاتی خواهد شد.

فرزانه با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور دانشگاه در توزیع امکانات، خاطرنشان کرد: اقدامات دانشگاه تنها محدود به مرکز استان نبوده و نوسازی تجهیزات در شهرستان‌ها نیز به‌طور جدی پیگیری شده است؛ به‌طوری که دستگاه‌های رادیولوژی دیجیتال برای شهرستان‌های کوثر و نمین تهیه شده و رادیولوژی بیمارستان علوی نیز از سیستم قدیمی به دیجیتال ارتقا یافته است.

وی عنوان کرد: همچنین تجهیزات بیمارستان پارس‌آباد نیز با ورود دستگاه‌های جدید تقویت شده و نوسازی تخت‌های بیمارستانی، مانیتورینگ‌ها و دستگاه‌های الکتروشوک در تمامی مراکز درمانی استان با هدف بهبود کیفیت خدمات در دستور کار قرار گرفته است.