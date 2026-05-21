استاندار اردبیل گفت: شبکه آبیاری پایاب سد خداآفرین با ۳۶ هزار و ۷۰۰ هکتار وسعت در مرحله نهایی و تکمیل است و با بهره برداری کامل از آن تحول بزرگی در میزان تولیدات و اقتصاد بخش کشاورزی استان رخ خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانهدر جلسه بررسی روند عملیات اجرایی پایاب سد خداآفرین اظهار کرد: تاکنون ۱۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به شبکه آبیاری پایاب سد خداآفرین اختصاص یافته و بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال آن در دولت چهاردهم تامین شده است.
وی افزود: پایاب سد خداآفرین با ۳۶ هزار و ۷۰۰ هکتار در سطح چهار شهرستان به ویژه پارسآباد و بیلهسوار یکی از پروژههای شاخص استان بوده که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۶ آغاز شده است.
وی با اشاره به توجه ویژه دولت چهاردهم به پایاب سد خداآفرین افزود: مراحل پایانی تامین آب پایاب سد خداآفرین، توسط دستگاه مربوطه در ایستگاه پایانی قرار دارد که تا پایان مردادماه سالجاری کلیه عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده و تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
استاندار اردبیل گفت: پس از بهرهبرداری از پروژه پایاب سد خداآفرین در استان اردبیل پنج هزار اشتغالزایی به شکل مستقیم و ۲۰ هزار شغل غیرمستقیم محقق خواهد شد و تولید محصولات کشاورزی تا ۷۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.
امامی یگانه ادامه داد: رعایت الگوی کشت مناسب با ارزش افزوده و نظام بهرهبرداری واگذاری به تعاونیها بسیار مهم است که با حضور عوامل دستگاههای مرتبط مورد پیگیری قرار میگیرد.
استاندار اردبیل در مورد تامین آب شرب شهر اردبیل نیز گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت تامین آب شرب اردبیل، اقدامات اولیه و عملیات اجرایی پروژه آغاز شده و از یک محل با حداقلترین هزینه و کمترین زمان با چشم انداز سال ۱۴۲۵ به صورت جدی پیگیری میشود.
با بهرهبرداری کامل از شبکه آبیاری پایاب خداآفرین، یک میلیون تن به میزان تولیدات کشاورزی استان اردبیل اضافه و گام بلندی در ارتقای امنیت غذایی کشور برداشته خواهد شد.