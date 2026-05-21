رئیس جهاد کشاورزی پارس‌آباد گفت: از مجموع ۵ هزار هکتار اراضی باغی این شهرستان، ۴۰ هکتار به کشت گوجه‌سبز اختصاص یافته است و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۶۰۰ تُن محصول از این باغات روانه بازار شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی احمدزاده در حاشیه بازدید از باغ گوجه سبز در اسلام ابادمغان اظهار داشت: به دلیل سرمازدگی بهاره، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد.

رئیس جهاد کشاورزی پارس‌آباد گفت: به دلیل کیفیت محصول گوجه‌سبز شهرستان پارس‌آباد، این محصول علاوه بر تأمین بازار منطقه به سایر شهر‌های استان نیز ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: محصول گوجه‌سبز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن جمع‌آوری و روانه بازار شود و برداشت نیز باید به گونه‌ای انجام شود که در موقع برداشت به شاخه‌ها و محصولات آسیب نرسد.

به گفته کشاورزان اهل اسلام‌آباد شهرستان مغان در هر هکتار از باغ گوجه سبز ۱۰ الی ۱۵ تن محصول برداشت می‌شود و گوجه سبز برداشت شده نیز علاوه بر تامین مصرف داخلی روانه بازار‌های شهرستان‌های همجوار از جمله شهرستان‌های اردبیل و مشگین‌شهر و استان‌های همسایه می‌شود.