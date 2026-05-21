به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معصومه نجفی زارع، مدیر مرکز فراهم آوری اعضا و نسوج دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: سال گذشته ۱۹ اهدای عضو در استان با تلاش همکاران ما به ثبت رسید تا زمینه برای کمک به بیماران چشم انتظار پیوند اعضا فراهم آید.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۹۶ هفته آخر اردیبهشت هفته اهدای عضو نامگذاری شده تا در این حوزه با تلاش اصحاب رسانه فرهنگسازی به شکل مطلوب و مناسب انجام شود.

مدیر مرکز فراهم آوری اعضا و نسوج دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: افرادی که دچار مرگ مغزی شده‌اند مشمول مراقبت‌های ویژه برای اهدای عضو می‌شوند که با انجام ۱۳ تست توسط کادر مجرب امکان اهدای عضو این افراد با جلب رضایت خانواده‌ها فراهم می‌شود.

نجفی زارع تصریح کرد: در این حوزه ۷ نفر از متخصصان اعم از جراحی مغز و اعصاب، بیهوشی، داخلی و ... اظهارنظر کرده و به محض اعلام مرگ مغزی فرد موردنظر با انجام مراقبت‌های شبانه روزی سعی می‌شود تا ارگان کبد، کلیه، قلب، نسوج و ... برای بیماران پیوندی آماده اهدا شود.

وی ادامه داد: همکاران ما تلاش می‌کنند تا با جلب رضایت خانواده‌های دچار مرگ مغزی شده زمینه این کار را فراهم کنند که البته در استان اردبیل کارت اهدای عضو نیز به برخی افراد صادر شده است.

مدیر مرکز فراهم آوری اعضا و نسوج دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: به دنبال اهدای عضو ۱۹ نفر مرگ مغزی در سال گذشته در اردبیل ۳۲ کلیه، ۱۹ کبد، دو قلب و ۱۰ مورد نسوج نیز برداشت شده و برای تهران با هدف پیوند اعضا ارسال شده است.

نجفی زارع تصریح کرد: در دو ماهه امسال نیز دو مورد اهدای عضو به ثبت رسیده که همه پیوند‌ها در تهران و زیر نظر متخصصان انجام می‌شود.