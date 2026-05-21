سرپرست پلیس راهنماییورانندگی استان اردبیل گفت: در ادامه طرحهای ضربتی برخورد با وسایل نقلیه متخلف، ۲۵۰ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک و دارای پلاک مخدوش در سال جاری اعمال قانون و به پارکینگ منتقل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ محمد طریقی، سرپرست پلیس راهنماییورانندگی استان اردبیل اظهار کرد: در پاسخ به مطالبات به حق مردم پلیس راهنماییورانندگی طرحهای ضربتی برخورد با موتورسیکلتهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش را در دستور کار قرار داده است در سال جاری، ۲۵۰ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک دراینرابطه اعمال قانون و به پارکینگ منتقل شدهاند این طرحها به طور مستمر ادامه خواهد داشت.
وی گفت: موتورسیکلتسوارانی که بهصورت عمدی نسبت به جعل یا دستکاری ارقام پلاک انتظامی اقدام کرده بودند جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند پلیس با جدیت تمام با اینگونه تخلفات برخورد میکند و هیچ اغماضی در این زمینه نخواهد داشت.
سرپرست پلیس راهنماییورانندگی استان اردبیل افزود: طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هرکس ارقام و مشخصات وسایل نقلیه خود را دستکاری یا تغییر دهد به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد این قانون برای موتورسیکلتسوارانی که اقدام به مخدوش کردن پلاک یا استفاده از پلاک جعلی میکنند، به طور کامل اجرا میشود.
سرهنگ طریقی یادآور شد: حضور موتورسیکلتهای فاقد پلاک در سطح معابر امنیت عمومی و حقوق شهروندان را به خطر میاندازد از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند همچنین به موتورسیکلتسواران هشدار داده میشود که نسبت به نصب پلاک قانونی و خوانا اقدام کنند در غیر این صورت با آنان برخورد قانونی خواهد شد.