مدیرکل پزشکی قانونی اردبیل گفت: تعداد جانباختگان ناشی از غرق شدگی در استان طی سال گذشته به ۱۷ نفر رسیده که در مقایسه با سال پیش از آن بیش از دو برابر شده است و رعایت نکات ایمنی باید بیشتر مورد توجه مردم باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،رمرکز اردبیل دکتر نگار خوشنویس اظهار کرد: از ۱۷ نفر غریق در سال گذشته ۱۳ نفر مرد و چهار نفر زن بودهاند.
وی افزود: تعداد فوتیهای ناشی از غرق شدگی در سال ۱۴۰۳، هشت نفر شامل هفت مرد و یک زن بوده است.
وی با بیان اینکه این موارد در استخرها، کانالهای آب، رودخانهها و دریاچههای مصنوعی رخ داده است، تأکید کرد: با توجه به فرارسیدن فصل گرما و افزایش حضور شهروندان در کنار منابع آب، رعایت نکات ایمنی و پرهیز از شنا و آبتنی در مناطق پرخطر بهویژه در رودخانهها و کانالهای آب ضروری است.
خوشنویس تصریح کرد: شهروندان از شنا در مناطق غیرمجاز خودداری و فقط از استخرهای دارای مجوز و مناطق حفاظتشده استفاده کنند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل از خانوادهها خواست نظارت بیشتری بر کودکان و نوجوانان داشته باشند و اطلاعرسانی مستمر درباره نقاط حادثهخیز و افزایش حساسیت عمومی نسبت به خطرات شنا در مناطق غیرایمن را برای کاهش این حوادث مدنظر داشته باشند.
کانالهای آبیاری استان اردبیل از جمله شبکه مغان با صدها کیلومتر طول با هدف آبیاری و بهبود اراضی کشاورزی طراحی شده است و نوجوانان و جوانانی که با دیدن آب وسوسه میشوند تا برای شنا و رهایی از گرما و دقایقی تفریح کردن خود را به آبهای ظاهرا آرام و بی خطر کانالها بسپارند، گاهی اوقات با خطر سقوط در آب مواجه میشوند.
برخی تصور میکنند کانال آبیاری میتواند به عنوان یک استخر مورد استفاده تفریحی قرار بگیرد، اما از این نکته مهم غافل هستند که نوع طراحی کانالها با شکل استخرهای عمومی کاملا متفاوت است و مردم به ویژه جوانان باید نسبت به این مهم توجه داشته باشند.