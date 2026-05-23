به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، قاسم مومنی‌شاد، گفت: این برنامه‌ها از ۵ تا ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ در سراسر استان اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه تبدیل امامزادگان به قطب‌های فرهنگی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است، افزود: برنامه‌ریزی منسجمی برای حضور حداکثری مردم، به‌ویژه نسل جوان، در این مراسم‌ها صورت گرفته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان گفت: برگزاری محافل انس با قرآن کریم، نشست‌های معرفتی با حضور مبلغین اعزامی و بومی، مراسم جشن و سرور، پاسخگویی به مسائل شرعی و شبهات، و اجرای برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان از جمله محورهای اصلی این دهه است.

مومنی‌شاد همچنین با اشاره به رویکرد اجتماعی برنامه‌های امسال ادامه داد: طرح «شمیم خدمت» نیز با هدف ارائه خدمات اجتماعی و معیشتی به زائران و مجاوران بقاع متبرکه اجرا می‌شود تا نقش این اماکن در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت انسجام ملی پررنگ‌تر شود.

وی در پایان مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی را رمز موفقیت این برنامه‌ها دانست و اضافه کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت هیات امنا، روحانیون و گروه‌های جهادی و همچنین هم‌افزایی سایر دستگاه‌های فرهنگی، امیدواریم گام مؤثری در جهت ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و سبک زندگی ایرانی-اسلامی در سطح استان برداشته شود.