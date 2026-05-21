شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان استان سمنان در روز پنجشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
شاهرود
خیابان شهید رجایی حدفاصل کوچه ۱۷ تا کوچه سوم از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰
خیابان شهید رجایی حدفاصل کوچه سوم تا چهار راه شهید رجایی (شهربانی) از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰