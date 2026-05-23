با گرم شدن هوا و افرایش مشاهده مار بخصوص در محدوده های مسکونی ، آتش نشانی سمنان در این باره توصیه هایی به شهروندان دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ با گرم شدن تدریجی هوا، جانورانی از جمله مار به مناطق مسکونی وارد میشوند ؛ سازمان آتش‌نشانی سمنان از شهروندان خواست کرد در صورت مشاهده حیوانات موذی یا وحشی در مناطق شهری، مراتب را به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند تا از بروز خطرات احتمالی پیشگیری شود.

توصیه‌های ایمنی در مواجهه با مار عبارتند از :

۱. حفظ فاصله: به‌هیچ‌وجه به مار نزدیک نشوید و از آن فاصله بگیرید.

۲. حفظ آرامش: از انجام حرکات ناگهانی و تحریک حیوان خودداری کنید.

۳. کنترل بصری: تا رسیدن نیرو‌های امدادی، چشم از مار برندارید تا موقعیت آن تغییر نکند.

۴. تماس فوری: بهترین و ایمن‌ترین اقدام، تماس با ۱۲۵ است.

به یاد داشته باشید، بسیاری از مار‌ها سمی نیستند، اما شناسایی گونه آنها فقط باید توسط متخصص انجام شود. هرگز خودسرانه اقدام به گرفتن مار نکنید.