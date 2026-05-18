به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جان فدایانی که همگی آماده هستند تا با فراگیری آموزش‌های رزمی و سلاح شناسی محکم‌تر از گذشته مقابل دشمن تجاوزگر بایستند.

جوانان دلیر و شجاع نسل ۸۰ و ۹۰ کشورمان هم این روز‌ها مثل جوانان جنگ تحمیلی اول نشان دادند که ایران همیشه پر از سربازان حماسه ساز و جان بر کف است.

وطن پرستان با غیرتی که برای حفظ آب و خاک و ناموس کشورشان آماده‌تر از همیشه هستند و برای امنیت کشور لحظه به لحظه هوشیار هستند.

درحال حاضر جان فدایان ثبت نامی ایران عزیز در محله ها، مساجد و تجمع‌های شبانه با فراگیری آموزش‌های رزمی و سلاح شناسی آماده هستند تا مقابل دشمن مستکبر و متجاوز محکم بایستند.