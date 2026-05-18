جان فدایان ایران عزیز پس از ثبت نام در پویش ایران جان حالا نه فقط در حرف بلکه در عمل هم جان فدای ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جان فدایانی که همگی آماده هستند تا با فراگیری آموزشهای رزمی و سلاح شناسی محکمتر از گذشته مقابل دشمن تجاوزگر بایستند.
جوانان دلیر و شجاع نسل ۸۰ و ۹۰ کشورمان هم این روزها مثل جوانان جنگ تحمیلی اول نشان دادند که ایران همیشه پر از سربازان حماسه ساز و جان بر کف است.
وطن پرستان با غیرتی که برای حفظ آب و خاک و ناموس کشورشان آمادهتر از همیشه هستند و برای امنیت کشور لحظه به لحظه هوشیار هستند.
درحال حاضر جان فدایان ثبت نامی ایران عزیز در محله ها، مساجد و تجمعهای شبانه با فراگیری آموزشهای رزمی و سلاح شناسی آماده هستند تا مقابل دشمن مستکبر و متجاوز محکم بایستند.