مسابقه تلویزیونی «نبض انرژی»، از سهشنبه ۲۹ اردیبهشت هر روز ساعت ۱۵، از شبکه سه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «نبض انرژی»، در ۱۲ قسمت ۱۵ دقیقهای و با شعار «کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی»، پخش می شود.
این مسابقه تلویزیونی با اجرای بهمن هاشمی، در راستای پویش «نبض انرژی» و با هدف فرهنگسازی مصرف بهینه برق و گاز به موضوع مصرف آگاهانه و کاهش اتلاف انرژی میپردازد.
پویش «نبض انرژی» از زمان آغاز سال دوم فعالیت خود دستاوردهای فردی و اجتماعی مختلفی داشته است که میتوان به سرعت بخشی به احیاء جنگلهای هیرکانی در سال ۱۴۰۴، کاشت ۲۰۸۵ درخت در جنگلهای زاگرس، اهداء و تجهیز گروههای هلال احمر، اهداء بخاری کممصرف به مددجویان کمیته امداد، تامین ویلچر برای کودکان توان یاب در استانهای مازندران، گلستان و خراسان رضوی اشاره کرد.
این برنامه به همت پویش «نبض انرژی» و با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و همافزایی با شرکت ملی گاز، تولید شده است.