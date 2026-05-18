به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «نبض انرژی»، در ۱۲ قسمت ۱۵ دقیقه‌ای و با شعار «کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی»، پخش می شود.

این مسابقه تلویزیونی با اجرای بهمن هاشمی، در راستای پویش «نبض انرژی» و با هدف فرهنگ‌سازی مصرف بهینه برق و گاز به موضوع مصرف آگاهانه و کاهش اتلاف انرژی می‌پردازد.

پویش «نبض انرژی» از زمان آغاز سال دوم فعالیت خود دستاورد‌های فردی و اجتماعی مختلفی داشته است که می‌توان به سرعت بخشی به احیاء جنگل‌های هیرکانی در سال ۱۴۰۴، کاشت ۲۰۸۵ درخت در جنگل‌های زاگرس، اهداء و تجهیز گروه‌های هلال احمر، اهداء بخاری کم‌مصرف به مددجویان کمیته امداد، تامین ویلچر برای کودکان توان یاب در استان‌های مازندران، گلستان و خراسان رضوی اشاره کرد.

این برنامه به همت پویش «نبض انرژی» و با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و هم‌افزایی با شرکت ملی گاز، تولید شده است.