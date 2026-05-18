به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: پرونده قاچاق ۱۴ هزار و ۴۸۰ کیلو دنبه گوسفندی به ارزش پنج میلیارد و ۶۲۶ میلیون ریال در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دشت آزادگان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه پس از احراز تخلف، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت پنج میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

طیبی گفت: این محموله توسط ماموران نیروی انتظامی در حال خروج از کشور کشف و ضبط گردید.