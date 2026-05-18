به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات با شعار شریان‌های ارتباطی پایدار ایران؛ حماسه تاب آوری در جنگ تحمیلی سوم که در سالن همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد ،گفت: امروز در مورد پایداری و تاب آوری با محوریت حوزه ارتباطات می‌خواهیم صحبت کنیم که با همراهی مردم و مجاهدت‌هایی که در سکوت انجام شد

وی افزود: رهبر شهید ما باور عمیقی به توسعه فناوری و ارتباطات داشتند. از ۲۷ اردیبشهت سال گذشته تا ۲۷ اردیبهشت امسال فراز و فرود‌های زیادی را شاهد بودیم

ستاری افزود: چندین سایت مخابراتی در جنگ تحمیلی سوم مورد اصابت قرار گرفت و بخش خصوصی از منافع خود گذشتند تا شبکه ارتباطی استوار باشد

وی گفت : در جنگ تحمیلی، ارتباط بین مردم قطع نشد و این را باید قدر بدانیم، چون اتفاقی کم نظیر است

وزیر ارتباطات افزود: شبکه ملی اطلاعات در ادامه شبکه بین الملل است نه جایگزین آن .

وی گفت: دسترسی مردم به شبکه ارتباطات، نیاز است و کسب و کار‌ها نیاز به شبکه جهانی ارتباطات هستند و اینترنت خلاصه در دو پیام رسان نیست.

ستاری افزود: صحبت‌هایی که در مورد قطع شبکه بین المللی می‌شود صحبت قوه عاقله نیست و نگاه دولت و اعضای دولت همین است.

وی افزود: ما ظرفیت‌های بسیاری در حوزه نیروی انسانی را از دست دادیم و برای اینکه همدلی در فضای مجازی داشته باشیم باید ستاد ویژه راهبری و فضای مجازی شکل بگیرد.

در ادامه مراسم ، محمد قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور فرمان افتتاح پروزه‌های شرکت ارتباطات زیر ساخت، افتتاح پروژه سازمان فناوری اطلاعات ایران، افتتاح طرحهای پارک فناوری اطلاعات، افتتاح پروژه منطقه ویره اقتصادی، افتتاح طرحهای پست بانک ایران، افتتاح طرحهای شرکت مخابرات ایران، صادر کرد

در پایان این مراسم از خانواده‌های شهدا قدردانی شد.