مسئول مساجد شهرستان بشاگرد گفت: دوره آموزشی اسلحه شناسی در ۱۵۰ روستای این شهرستان در حال برگزاریست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ احسان زارعی پور افزود: این دوره آموزشی با هماهنگی سپاه بشاگرد در مقابل مساجد و میدانها برگزار میشود.
وی گفت: بیش از ۲۵ هزار جان فدا در این دوره آموزشی شرکت کردند.
علی زارعی از مربی اداره هلال احمر بشاگرد هم گفت: در کنار آموزش اسلحه شناسی، آموزش کمکهای اولیه و احیا قلبی ریوی ارائه میشود.
شهرستان بشاگرد در شرق هرمزگان با ۳۵ هزار نفر جمعیت در ۲۶۵ کیلومتری بندرعباس قرار دارد.