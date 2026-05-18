به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ احسان زارعی پور افزود: این دوره آموزشی با هماهنگی سپاه بشاگرد در مقابل مساجد و میدان‌ها برگزار می‌شود.

وی گفت: بیش از ۲۵ هزار جان فدا در این دوره آموزشی شرکت کردند.

علی زارعی از مربی اداره هلال احمر بشاگرد هم گفت: در کنار آموزش اسلحه شناسی، آموزش کمک‌های اولیه و احیا قلبی ریوی ارائه می‌شود.

شهرستان بشاگرد در شرق هرمزگان با ۳۵ هزار نفر جمعیت در ۲۶۵ کیلومتری بندرعباس قرار دارد.