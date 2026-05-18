دبیرخانه کتاب سال حوزه از حوزویان و غیر حوزویان دعوت کرد آثار پژوهشی خود را در محورهای «سیره و ابعاد شخصیتی نبی مکرم اسلام (ص)» و «اقتصاد مقاومتی (نظریهها، الگوها و راهکارها)» به دبیرخانه ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با عنایت به فرارسیدن هزار و پانصدمین سال میلاد مسعود پیامبر اکرم (ص) و با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان «اقتصاد مقاومتی»، دبیرخانه کتاب سال حوزه در نظر دارد بیست و هشتمین دوره همایش خود را با اختصاص جایزهای ویژه جهت تجلیل از برترین آثار پژوهشی برگزار نماید.
در این دوره، به منظور گسترش تعاملات علمی، از تمامی اندیشمندان، پژوهشگران و نویسندگان (اعم از حوزویان و غیرحوزویان) دعوت میشود تا آثار خود را با شرایط ذیل به این دبیرخانه ارسال نمایند:
۱. موضوعات بخش ویژه:
سیره و ابعاد شخصیتی نبی مکرم اسلام، حضرت محمد (ص)
اقتصاد مقاومتی (نظریهها، الگوها و راهکارها)
۲. بازه زمانی آثار:
کتابهای منتشر شده طی ۵ سال اخیر (۱۳۹۹ الی ۱۴۰۴) مشمول شرکت در این فراخوان میباشند.
۳. ضوابط و نحوه ارسال:
متقاضیان محترم لازم است دو نسخه از اثر خود را به همراه مشخصات کامل (نام، نام خانوادگی و شماره تماس) را به نشانی زیر ارسال یا بهصورت حضوری تحویل نمایند:
نشانی: قم، جمکران، بلوار انتظار، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، دبیرخانه کتاب سال حوزه. تلفن دبیرخانه: ۶۰۵ یا ۰۲۵۳۳۱۳۳۶۰۳ در ساعات اداری.