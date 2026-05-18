رئیس اداره مخابرات شهرستان اسفراین گفت: در ادامه اجرای تفاهمنامه همکاری میان مخابرات و دانشکده علوم پزشکی اسفراین، ۱۵ خانه بهداشت این شهرستان به شبکه فیبر نوری پرسرعت متصل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امید قدیری افزود: در راستای تحقق عدالت ارتباطی و توسعه زیرساختهای سلامت دیجیتال، عملیات طراحی، اجرا و راهاندازی فیبر نوری برای ۱۵ خانه بهداشت شهرستان با موفقیت به بهرهبرداری رسید و این پروژه با هدف پوشش کامل ۷۵ مرکز سلامت و خانه بهداشت ادامه دارد.
وی با تأکید بر نقش زیرساختهای ارتباطی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی گفت: اتصال مراکز بهداشت به شبکه فیبر نوری، بستر لازم برای ارائه خدمات نوین سلامت الکترونیک، تبادل سریع و امن اطلاعات پزشکی، اجرای سامانههای پرونده الکترونیک سلامت و ... را فراهم میکند که این امر بهویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار از اهمیت مضاعف برخوردار است.
رئیس اداره مخابرات اسفراین تصریح کرد: «مجموعه مخابرات با بهرهگیری از توان فنی و کارشناسی خود، اجرای این پروژه را با رعایت استانداردهای فنی و در کوتاهترین زمان ممکن دنبال میکند و تکمیل اتصال سایر مراکز هدف، مطابق برنامه زمانبندی در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: «توسعه زیرساختهای فیبر نوری در بخش سلامت، گامی مؤثر در تحقق دولت هوشمند، افزایش رضایتمندی شهروندان و ارتقای شاخصهای بهداشتی شهرستان اسفراین محسوب میشود.