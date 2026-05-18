به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران گفت: راه‌اندازی این استودیو در راستای توسعه آموزش‌های نوین و ارتقای سطح کیفی دوره‌های آموزشی و با هدف ارائه آموزش‌های اثربخش، کاهش مشکلات ناشی از پراکندگی جغرافیایی کارکنان در شهر‌های مختلف و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان برگزاری دوره‌ها صورت گرفته است.

حامد عامری افزود: با توجه به گستردگی فعالیت‌های شرکت و حضور کارکنان در مناطق عملیاتی متعدد، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود. این استودیو به نمایشگر لمسی، دوربین فیلمبردای، نرم افزار کارگردانی کلاس و اینترنت اختصاصی مجهز است و با همکاری مدیریت اطلاعات و ارتباطات در حال ارتقا تجهیزات سخت‌افزاری و فضای فیزیکی و با همکاری آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران بدنبال استفاده از سامانه آموزش الکترونیکی و پنل کاربری ویژه پرسنل جهت ذخیره و مشاهده فیلم کلاس در هر زمان دلخواه هستیم.

وی مهم‌ترین اهداف این طرح را افزایش کیفیت آموزش‌های تخصصی، ایجاد تعامل حداکثری بین مدرس و مخاطب، کاهش هزینه‌های اسکان، ایاب و ذهاب و اعزام نفرات، رفع محدودیت تعداد شرکت‌کنندگان در کلاس‌ها، امکان ضبط و ذخیره‌سازی دوره‌ها برای استفاده‌های آتی و تسهیل برنامه‌ریزی و مدیریت دوره‌های آموزشی عنوان کرد.