وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مسئله جمعیت از اولویتهای اصلی کشور است، از آمادگی کامل آموزش و پرورش برای بسیج همه ظرفیتهای فرهنگی و تربیتی در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علیرضا کاظمی؛ صبح امروز در نشست تخصصی «ستاد جوانی جمعیت وزارت آموزش و پرورش» که با حضور مرضیه وحید دستجردی؛ دبیر ستاد جمعیت جوانی، حجتالاسلام محمد قمی رییس سازمان تبلیعات اسلامی و فرهمند پور؛ رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت مسئله جمعیت، گفت: امروز کشور در شرایط ویژهای قرار دارد و آموزش و پرورش از آغاز جنگ، مهمترین مأموریت خود را پشتیبانی همهجانبه از جبهه فرهنگی و تربیتی کشور تعریف کرده است.
وی با بیان این که موضوع جوانی جمعیت از مسائل فوقالعاده مهم و راهبردی کشور است، گفت: امروز تمام استانها در این جلسه حضور دارند و صدها نفر از مدیران، معاونان، مشاوران امور بانوان و کارشناسان حوزه جمعیت، این نشست تخصصی را بهصورت مستقیم رصد میکنند که این موضوع نشاندهنده اهمیت ویژه جوانی جمعیت در نظام تعلیم و تربیت است.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد رهبر شهید، شهدای دانشآموز و معلم و فرماندهان شهید، گفت: امیدواریم بتوانیم مسئولیتی را که امروز بر عهده همه ما است، بهدرستی ادا و اجرا کنیم.
کاظمی در ادامه تأکید کرد: وزارت آموزش و پرورش در کنار مأموریتهای گستردهای همچون آموزش، امتحانات، چاپ کتابهای درسی و اداره مدارس و... هرگز موضوع جمعیت را از اولویتهای خود خارج نکرده است.
وی با اشاره به اقدامات گسترده وزارت آموزش و پرورش در حوزه جوانی جمعیت، گفت: اسناد ارزشمندی در این حوزه تدوین شده، سامانههای تخصصی طراحی شده، پویشهای فرهنگی متعددی شکل گرفته و حمایتهای مادی و معنوی خوبی از کارکنان فرهنگی و آموزشی انجام شده است.
وی تصریح کرد: در حوزه کتابهای درسی نیز ظرفیت گستردهای برای ترویج فرهنگ خانواده و جوانی جمعیت ایجاد شده است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: اگر قرار است در حوزه جمعیت اتفاق مؤثری رخ دهد، باید میان همه دستگاهها همافزایی و تقسیم کار ملی شکل بگیرد و آموزش و پرورش آمادگی کامل دارد همه ظرفیتهای خود را در این مسیر به کار بگیرد.
در این نشست، تفاهمنامه همکاری سه جانبه میان ستاد جوانی جمعیت وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و مدیریت حوزههای علمیه، وفق ماده ۳۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به امضا رسید.
همچنین در این مراسم از «سند راهبردی و پیوست فرهنگی جمعیت» رونمایی شد و سامانه «جانان ایران» نیز بهصورت رسمی افتتاح و معرفی شد.
از دیگر برنامههای این نشست، افتتاح وبیناری مهدکودکها و اتاقهای مادر و کودک در ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور بود که همزمان به بهرهبرداری رسید.