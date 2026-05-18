رئیسکل دادگستری استان قزوین با تأکید بر ضرورت ارائه گزارش عملکرد دستگاهها در حوزه منابع آبی گفت: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، ارائه آمار دقیق از تصرفات بستر و حریم رودخانهها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجتالاسلام مصطفوینیا در جلسه حفظ حقوق بیت المال افزود: باید مشخص شود که از بیش از ۲ هزار و ۷۵۰ کیلومتر رودخانههای استان، چه میزان در حال حاضر مورد تصرف قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه فرهنگسازی و اطلاعرسانی عمومی در این زمینه ضروری است، اضافه کرد: مردم باید نسبت به پیامدهای تصرف حریم رودخانهها آگاه شوند.
رئیسکل دادگستری استان همچنین بر تقویت نظارتها بر نحوه تصرف حریم رودخانهها تأکید کرد و گفت: دستگاههای متولی باید در این زمینه اقدامی قاطع و مؤثر انجام دهند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم با تأکید بر لزوم صیانت از حریم رودخانهها گفت: براساس قانون و در راستای صیانت از حقوق عامه، باید از حریم رودخانهها حفاظت شود.
وی افزود: تصرف غیرقانونی حریم و بستر رودخانهها میتواند در زمان بارندگیها و وقوع سیلاب، خسارات جبرانناپذیری بهدنبال داشته باشد.
آزادسازی ۳ هزار و ۷۲۶ هکتار از اراضی حریم رودخانههای استان
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان از آزادسازی ۳ هزار و ۷۲۶ هکتار از اراضی واقع در حریم رودخانهها بر اساس احکام قضایی خبر داد.
جمشیدی گفت: بیشترین میزان تصرفات در حریم رودخانههای استان مربوط به رودخانه شاهرود بوده است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه تثبیت مالکیت اراضی حریم رودخانهها افزود: تاکنون ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار سند مالکیت به طول ۱۶۱ کیلومتر در حریم رودخانههای استان، با پیگیریهای قضایی، اخذ شده است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان تأکید کرد: بر اساس قانون، هرگونه احداث اعیانی، حفاری و تصرف در حریم و بستر رودخانهها ممنوع است.
فرونشست ۳۰ سانتیمتری در استان؛ ۹۸ روستا در معرض تهدید جدی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هم با اشاره به بحران کمبود آب و برداشت غیرمجاز از منابع زیرزمینی، اعلام کرد که استان با پدیده فرونشست زمین به عمق ۳۰ سانتیمتر روبهرو است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر، ۹۸ روستای استان در معرض خطر جدی ناشی از فرونشست زمین قرار دارند که این وضعیت، زندگی ساکنان این مناطق را تهدید میکند.
مهدیخانی همچنین بیان کرد که این پدیده تأثیرات مخربی بر زیرساختهای استان گذاشته است؛ به طوری که در حال حاضر۳۶۰ کیلومتر از تأسیسات دستگاههای اجراییتحت تأثیر فرونشست زمین قرار گرفتهاند.
این مقام مسئول، بر لزوم مدیریت صحیح منابع آبی و جلوگیری از برداشت بیرویه تأکید کرد تا از گسترش این بحران زیستمحیطی جلوگیری شود.
تأکید بازرس کل استان بر صیانت از ۱۵۰ رودخانه اصلی و فرعی قزوین
خمسه، بازرس کل استان با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آبی و رودخانههای استان گفت: هماکنون ۱۵۰ رودخانه اصلی و فرعی به طول ۲ هزار و ۷۵۰ کیلومتر در استان وجود دارد که باید از آنها صیانت شود.
وی با بیان اینکه برخورد با تصرفات در حریم رودخانهها باید جدیتر دنبال شود، افزود: لازم است در این حوزه رویکردی نوین و مؤثرتر در پیش گرفته شود.
خمسه همچنین با اشاره به وضعیت تالاب اللهآباد اظهار کرد: این تالاب به دلیل تصرفات غیرقانونی با مشکلات زیستمحیطی مواجه شده است.
بازرس کل استان با تأکید بر اینکه کشت برنج در استان قزوین ممنوع است، تصریح کرد: نباید در حاشیه رودخانه شاهرود نیز برنجکاری انجام شود.
وی خواستار شد که رفع تصرفات در حریم رودخانهها در سریعترین زمان ممکن انجام شود.