رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت:راهاندازی نیروگاههای خورشیدی برای مراکز شبانهروزی سازمان بهزیستی در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که به کاهش هزینههای جاری و ارتقای زیرساختها کمک خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از ترسیم ابعاد همکاری دوجانبه با بنیاد علوی برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: هدف از این همکاری، تسریع و پایداری فرآیند اشتغالپذیری مددجویان با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و امکانات بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی است.
آرزو ذکاییفر در نشست بررسی همکاریهای مشترک با بنیاد علوی با اشاره به اهمیت اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت همافزایی نهادهای حمایتی تأکید کرد و افزود: در این نشست، برنامهریزی برای جهش در توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف انجام شد.
وی درباره منابع مالی این همکاری توضیح داد: بر اساس پیشنویس تفاهمنامه، مقرر شده است از منابع حمایتی و تکلیفی هر دو نهاد استفاده شود و نقش بهزیستی در این مسیر، شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط به بنیاد علوی و ثبت دقیق رصد اشتغال در سامانههای ملی خواهد بود.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بنیاد علوی بهعنوان عامل اجرایی در کنار بهزیستی قرار میگیرد، گفت: استفاده از شبکه مجریان و تسهیلگران بنیاد علوی برای اهلیتسنجی فنی و ارزیابی طرحها از مهمترین دستاوردهای این همکاری است. همچنین بنیاد علوی میتواند تا ۱۸ ماه پس از استقرار طرحها، نظارت دورهای برای اطمینان از پایداری شغل انجام دهد.
ذکاییفر با اشاره به محورهای جدید این همکاری اظهار کرد: تشکیل صندوقهای قرضالحسنه محلی و تعاونیهای تولیدی برای اقشار آسیبپذیر نیز در این نشست بررسی شد. همچنین راهاندازی نیروگاههای خورشیدی برای مراکز شبانهروزی سازمان بهزیستی در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که به کاهش هزینههای جاری و ارتقای زیرساختها کمک خواهد کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با امضای تفاهمنامه و تشکیل کمیته نظارت و ارزیابی مشترک، زمینه اجرای مؤثر این همکاریها فراهم شود و با ارتقای سامانه اشتغال بهزیستی و بهرهگیری از داشبوردهای مدیریتی، شاهد پایداری اشتغال و تقویت زنجیرههای ارزش کسبوکار در گروههای هدف باشیم.