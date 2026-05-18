فرماندار پردیس از کشف ۲ تن شکر احتکار شده در یک واحد صنفی خبر داد و گفت: قرار شد این کالا با قیمت مصوب به مردم عرضه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طاهرخانی افزود: بررسیهایی که همکاران ما در تعزیرات داشتند و رصد مستمری که در بازار و انبارها دارند گزارشاتی که واصل شده بود یک واحد صنفی در بحث شکر احتکاری داشتندو با توجه به بررسیها و صحت موضوع اقدامات قانونی از سوی همکاران تعزیرات انجام شد
وی افزود: این میزان شکر با هماهنگی صورت گرفته مقرر شد با قیمت مصوب بین شهروندان عزیز در شهر پردیس توضیح شود.