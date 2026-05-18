پخش زنده
امروز: -
بنیاد «توانمندسازی زنان» به مناسبت روز جهانی خانواده، همایش علمی بینالمللی با موضوع «خانواده و جامعه در حال گذار: چالشها، ارزشها و پویاییهای جدید در دوران معاصر» را در اسکوپیه، پایتخت مقدونیه شمالی برگزار کرد تا بحث در مورد نقش خانواده در ایجاد جامعهای پایدارتر، عادلانهتر و منسجمتر را تقویت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اقدامی بیانگر افزایش علاقه آکادمیک به مسائل خانواده در بحبوحه تحولات سریع اجتماعی، اسکوپیه، پایتخت مقدونیه شمالی، میزبان یک همایش علمی بینالمللی بود که توسط بنیاد «توانمندسازی زنان» با همکاری کلینیک حقوقی «امینه زندلی» دانشگاه جنوب شرقی اروپا برگزار شد.
این همایش با حضور مسلمانان به مناسبت بزرگداشت روز جهانی خانواده و با هدف بحث در مورد جایگاه خانواده در جامعه مدرن و چالشهای پیش روی آن در دوران تغییرات سریع برگزار شد.
این رویداد که با موضوع «خانواده و جامعه در حال گذار: چالشها، ارزشها و پویاییهای جدید در دوران معاصر» برگزار شد، نمایندگانی از مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی، استادان دانشگاه، دانشجویان، زنان و فعالان جامعه مدنی را گرد هم آورد تا بحث در مورد نقش خانواده در ایجاد جامعهای پایدارتر، عادلانهتر و منسجمتر را تقویت کند.
در طول همایش، شرکتکنندگان بر پنج موضوع کلیدی مؤثر بر خانواده معاصر شامل عدالت خانوادگی، سلامت روان و رفاه اجتماعی، گفتوگوی بین نسلی، خشونت خانگی و تأثیر تحولات اجتماعی مدرن بر ساختار خانواده و کارکردهای سنتی آن تمرکز کردند.
همچنین در این رویداد بر اهمیت حفظ ارزشهای خانوادگی و تقویت پیوندهای بین نسلی، به رسمیت شناختن خانواده به عنوان ستون اساسی ثبات اجتماعی و تعادل آموزشی تأکید شد.
این همایش شاهد مشارکت مؤسسات دانشگاهی و اجتماعی متعددی از جمله دانشگاه جنوب شرقی اروپا، دانشگاه بینالمللی بالکان، بنیاد اکسس، شهرداری کایر در اسکوپیه، مجله علمی سنتروم و چندین طرح اجتماعی بود.
این حضور گسترده نهادی، نشاندهنده علاقه روزافزون در مقدونیه شمالی به یافتن رویکردهای علمی و اجتماعی برای پرداختن به مسائل خانواده در بحبوحه تغییرات سریع اقتصادی و فرهنگی است.
چنین رویدادهایی در مقدونیه شمالی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ این در حالی است که جامعه مسلمانان حدود یک سوم جمعیت این کشور را تشکیل میدهند و ابتکارات دانشگاهی و اجتماعی نقش فزایندهای در حمایت از ثبات خانواده و ارتقای انسجام اجتماعی ایفا میکنند.