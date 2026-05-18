به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت و آب و فاضلاب استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما با اشاره به پیشرفت ۳.۵ درصدی طرح آبرسانی در نهضت ملی مسکن استان، گفت: تاکنون با اجرای بیش از ۳۰ کیلومتر خط انتقال، ۲۹۰ کیلومتر توسعه شبکه توزیع و حفر و تجهیز بیش از ۲۰ حلقه چاه و بیش از ۱۵ هزار مترمکعب مخزن و اجرای ۳۲ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب، ۵ هزار و ۵۶۴ فقره انشعاب آب و سه هزار و ۲۰۱ فقره انشعاب فاضلاب نصب شده است.

توکلی افزود: ۱۴ هزار و ۴ فقره انشعاب آب و سه هزار و ۳۶۴ فقره انشعاب فاضلاب نیز در طرح نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی آماده نصب است..

به گفته وی در حوزه تقویت ذخیره سازی آب شهری، ۱۳ مخزن با حجم ۳۰۵۰۰ مترمکعب و اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان با میانگین پیشرفت ۷۰ درصد در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت و آب و فاضلاب استان گفت: از این تعداد، ۵ مخزن شامل مخازن بیرجند، خوسف، ارسک، گزیک و دیهوک با حجم ۱۵ هزار مترمکعب در ماه‌های اخیر وارد مدار بهره برداری شده‌اند.

توکلی همچنین از آغاز عملیات اجرایی مخازن ۵ هزار مترمکعبی نهبندان و ۵۰۰ مترمکعبی شوسف خبر داد.

وی افزود: تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح‌ها در استان هزینه شده و برای تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب نهضت ملی مسکن استان، بیش از هفت همت اعتبار نیاز است.