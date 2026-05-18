به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در گفت‌و‌گو با شبکه خبر با اشاره به بازدید سفرا و نمایندگان ۲۸ کشور از ساختمان‌های تخریب شده سازمان منابع طبیعی در حمله هشتم فروردین ماه ماجاوزان امریکایی صهیونی تصریح کرد: حمله ناجوانمردانه دشمن امریکایی صهیونی در روز هشتم فروردین ماه به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری باید به عنوان پدیده‌ای نوظهور به جهانیان تذکر داده شود.

وی افزود: جنایتکاران عملاً به زیست بوم کشور‌ها حمله می‌کنند تا شاید آن کشور‌ها را از زیست خارج کنند و ما با دعوت از سفرای کشور‌ها و نمایندگان سازمان‌های بین المللی از قبیل یونسکو و یو ان دی پی از آنها خواستیم پدیده اکوتروریست را بعنوان یک ادبیات و واژه جدید در قوانین بین المللی بگنجانند و مانع از حمله کشور‌های ابرقدرت به زیست بوم کشور‌ها در این زمینه شوند.



افلاطونی همچنین در سخنانی در جمع سفرا و نمایندگان سازمان‌های بین المللی اظهار داشت: ظرفیت‌های کم‌نظیر اکولوژیک ایران، از جنگل‌های هیرکانی ثبت‌شده در فهرست جهانی یونسکو تا جنگل‌های ارزشمند حرا در سواحل جنوبی کشور و جنگل های‌بلوط زاگرس نشان‌دهنده اهمیت جهانی ذخایر زیست کره ایران است؛ سرمایه‌هایی که حفاظت از آن‌ها نه ‌تنها یک مسئولیت ملی بلکه تعهد فرهنگی و علمی همیشگی ما ایرانیان و میراث گذشتگان این مرز و بوم برای حفظ کره زمین محسوب می‌شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی تاکید کرد: به این منظور همکاری‌های گسترده و ثمربخش با نهادهایی همچون برنامه عمران ملل متحد، یونسکو، فائو و اپدیم و برنامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی منابع طبیعی، زمینه انتقال دانش و درس آموخته‌ها، توسعه فناوری‌های نوین، اجرای پروژه‌های مشترک و تقویت دیپلماسی زیست محیطی و طبیعت محوری جمهوری اسلامی ایران را فراهم ساخته است. امروز باور داریم که حفاظت از منابع طبیعی تنها یک مأموریت سازمانی نیست بلکه بخشی از مسئولیت مشترک جهانی برای صیانت از آینده بشریت و نسل‌های آینده است.

وی با اشاره به حمله آمریکایی - صهیونیستی به سازمان منابع طبیعی گفت: ۸ فروردین سال جاری نیروهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونی یک حمله هوایی هدفمند به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انجام دادند. این یک یورش عامدانه به یک نهاد علمی-مدنی و فرهنگی بود.

ساختمان اداری آموزش و ترویج و دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان، موزه ارزشمند تاریخ کهن منابع طبیعی ایران، کتابخانه سازمان و ساختمان یگان حفاظت، هدف اصابت قرار گرفتند و تخریب شدند اما از همه دردناک‌تر، با این حمله تعدادی از همکاران خدوم و کارشناسان و مدیران دلسوز این سازمان شهید شدند و ما سوگوار شهادت این همکاران فداکار و خادمان متعهد طبیعت هستیم، از جمله فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی و دیگر نیروهایی که در ایام تعطیلات عید نوروز در حالت آماده‌باش بودند تا از جنگل‌ها و مراتع ما در برابر آتش‌سوزی و تخریب محافظت کنند.

البته روشن است اینجا منطقه نظامی نبود و آن‌ها فقط نگهبانان جنگلها و مراتع و حافظان میراث طبیعی ملی و جهانی بودند.

رئیس سازمان منابع طبیعی ادامه داد: این حمله به‌طور مشخص سالن برگزاری شورای حکام مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و منابع زیستی تحت پوشش یونسکو (ICIMWB) را به‌طور کامل تخریب کرد؛ مرکزی که از سال ۲۰۲۱ به‌طور مستقیم زیر نظر این سازمان و تحت پوشش یونسکو برای پیشبرد پژوهش، آموزش و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در مدیریت پایدار سرزمین در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان به دنبال دستیابی به راه‌حل‌های مشارکت جهانی است.

وی تاکید کرد: این ضایعه فقط برای ایران نیستر بلکه آسیبی است برای تمام جامعه بین‌المللی که برای رویارویی با بحران‌های مشترک اقلیمی و صیانت از منابع طبیعی تجدید پذیر و محیط زیست جهانی، بر چارچوب‌های علمی، جامع نگر و چندجانبه تکیه دارد.

افلاطونی ادامه داد: هدف قرار دادن یک سازمان علمی و زیست‌محیطی غیرنظامی، نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی و اصول مندرج در کنوانسیون‌های ژنو، کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ برای حمایت از اموال فرهنگی، احترام به تفاهمنامه‌های علمی، اجرایی و فرهنگی کشور‌های دوست و اسناد بنیادین نهاد‌های بین‌المللی مانند یونسکو است.

پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو به صراحت از اهداف غیرنظامی، از جمله ساختمان‌های اختصاص‌یافته به امور علمی، آموزشی و بشردوستانه محافظت می‌کنند علاوه بر آن کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه که نخستین کنوانسیون جهانی است که صرفاً به حفاظت از میراث فرهنگی و علمی در مخاصمات مسلحانه اختصاص دارد.

وی افزود: تجاوز رژیم صهیونی و آمریکا به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خود نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و اقدامی تجاوزکارانه بود و از جهات مختلف بر خلاف معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی است، به‌طوری‌که با وجود آنکه از سال ۲۰۰۱ میلادی، سازمان ملل متحد یک روز یعنی ششم نوامبر را با هدف جلب توجه بیشتر به مخاطرات آشکار و پنهان جنگ‌ها بر تخریب طولانی‌مدت اکوسیستم‌ها و منابع محیط‌زیست با عنوان «روز جهانی پیشگیری از تخریب محیط زیست هنگام جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه» نام‌گذاری کرده است ولی در این تجاوزات غیرانسانی و غیر قابل توجیه به تمامیت ارضی کشورمان ایران، آسیب‌های جدی بر محیط زیست منابع طبیعی کشور ایران وارد شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ما، نقض فاحش معاهده عدم اشاعه (NPT) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است چرا که حمله به چنین تأسیساتی بر اساس حقوق بین‌الملل، از جمله قطعنامه ۵۳۳ آژانس و قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت، به‌طور مطلق ممنوع است.

یا علی رغم اینکه سپر آبی، نشان رسمی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه برای حمایت از دارایی‌های فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه است و هدف از نصب آن در اماکن تاریخی، یادآوری مسئولیت جهانی در قبال میراث بشری محسوب می‌شود ولی شاهد تخریب و آسیب به بیش از ۱۴۹ اثر تاریخی و ۵۴ موزه همچون کاخ گلستان، بنای تاریخی چهلستون اصفهان، میدان نقش جهان اصفهان، قلعه فلاک الافلاک خرم آباد و ... از اماکن تاریخی این سرزمین کهن هستیم.

وی تاکید کرد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری یک نهاد اجرایی، تخصصی، فنی و علمی است که مسئولیت حفاظت از منابع طبیعی تجدیدشونده، جنگل‌ها و مراتع را بر عهده دارد.

حمله به چنین نهادی با هیچ منطق حقوق بین‌المللی و موازین بشردوستانه توجیه‌پذیر نیست. این اقدام نه تنها نقض حاکمیت ملی و منشور ملل متحد، بلکه مصداقی روشن از پدیده‌ای است که باید آن را «بوم‌تروریسم» (اکوتروریسم) بنامیم؛ مانعی جدی در مسیر تحقق تعهدات جمعی بشریت برای حفظ کره زمین. همان‌گونه که پیش‌تر در محافل بین‌المللی بیان شده است: «دانش مرز نمی‌شناسد و آسیب به آن، آسیب به آینده مشترک بشریت است.»

افلاطونی ادامه داد: با وجود این فاجعه، عزم جامعه علمی و محیط زیستی ایران و نگاه امیدوار کارشناسان و مدیران منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هرگز متزلزل نشده است. ما «مسیر سبز» خود را با اراده‌ای پولادین مردم ادامه خواهیم داد، اما ما تنها به بازسازی آسیب‌ها و تخریب‌ها نمی‌اندیشیم که صد البته بسیار مهم است.

لیکن ما عدالت و پاسخگویی جهانی را مطالبه می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران اعتراض رسمی خود را به نهاد‌های ذی‌ربط سازمان ملل متحد، از جمله یونسکو، UNDP، فائو و دبیرخانه کنوانسیون مقابله با بیابان زایی، ابلاغ کرده و به صراحت خواستار محکومیت روشن و بدون ابهام این اقدام تروریستی شده است.

وی افزود: از سازمان‌های بین المللی مقیم ایران می‌خواهیم که به‌طور قاطع و بدون ابهام هدف‌گیری عامدانه نهاد علمی ما و کشتار کارکنان‌مان را محکوم کنند، با همان قدرت و صراحتی که در قبال دیگر حملات به اماکن آموزشی و فرهنگی جهان گاهی به کار گرفته شده است.

علاوه بر آن اقدام به یک تحقیق مستقل به رهبری یونسکو مطابق با مأموریتش برای حفاظت از نهاد‌های علمی و سایر آژانس‌ها و نهاد‌های بین المللی در خصوص خسارات زیست‌محیطی وارده به منظور مستندسازی کامل نقض‌های حقوق بین‌الملل که علیه این سازمان و کارکنانش صورت گرفته است و تضمین اینکه این یافته‌ها مبنایی برای پاسخگویی قرار گیرند.

افلاطونی در پایان گفت: متعهد به بازسازی سالن شورای حکام ICIMWB، موزه کهن منابع طبیعی و کتابخانه سازمان شوند، به عنوان نمادی از همبستگی بین‌المللی و تأکیدی دوباره بر این که خشونت نخواهد توانست پیوند‌های همکاری علمی را از هم بگسلد.

علاوه بر آن کاربست اسناد حقوقی بین‌المللی موجود از جمله کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و کنوانسیون‌های ژنو را تقویت کنند تا تضمین شود نهاد‌های علمی، طبیعت محور و زیست‌محیطی از حمایت استواری که شایسته آن هستند برخوردار شوند و مفهوم حقوقی در حال ظهور «بوم‌تروریسم» رسماً در چارچوب‌های یونسکو و سایر نهاد‌های بین المللی به رسمیت شناخته و توسط سفرا و نمایندگان محترم سفارت خانه‌ها پیگیری شود.