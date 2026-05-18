به مناسبت هفته میراث فرهنگی، مسئولان شهرستان بافق و اهالی روستای هدف گردشگری شادکام، در آیینی تولد هزار سالگی درخت سرو شادکام را جشن گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، موسوی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بافق در مراسم جشن تولد سرو شادکام، با اشاره به قدمت دیرینه این درخت گفت: سرو کهنسال شادکام با قدمتی در حدود هزار سال، یکی از کهن‌ترین میراث‌های زنده منطقه است.

وی افزود: این اثر ارزشمند در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ با شماره ثبت ۳۵۷ در فهرست آثار طبیعی ملی به ثبت رسیده و نمادی از گنجینه‌های ماندگار ما است.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بالای گردشگری در این منطقه بیان کرد: روستای شادکام در فاصله ۵۰ کیلومتری بافق، یکی از پنج روستای هدف گردشگری شهرستان بافق است که به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، آب‌وهوای مطبوع و مناظر چشم‌نواز، به پاتوقی محبوب برای شهروندان و گردشگران تبدیل شده است.

در ادامه عباسیان رئیس اداره محیط زیست بافق با اشاره به جایگاه علمی و زیست‌محیطی این درخت کهنسال اظهار داشت: این سرو تنها یک درخت نیست، بلکه برگی از تاریخ است که تماشای آن، عظمت روزگاران گذشته را تداعی می‌کند و اهمیت این درخت به عنوان بخشی از زیست‌بوم منطقه انکارناپذیر است.

وی تصریح کرد: منطقه حفاظت‌شده کوه بافق که روستای شادکام در دل آن قرار گرفته، تنها رویشگاه گونه ارزشمند اُرس در مرکز ایران به شمار می‌رود و یک شاخص حیاتی برای وضعیت اقلیمی فلات مرکزی است.

رئیس محیط زیست بافق خاطرنشان کرد: این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، حکم یک چهارراه کریدوری را در فلات مرکزی ایران دارد که تنوع بی‌نظیری از گونه‌های گیاهی و جانوری را در خود جای داده است و حفاظت از آن، وظیفه‌ای همگانی برای حفظ میراث طبیعی کشور است.

گفتنی است درخت سرو شادکام با طول ٣١ متر از بلندترین درخت‌های سرو ایران است که تاجی به عرض ١٠ متر دارد.