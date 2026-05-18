در مدت دو هفته از آغاز اجرای طرح نذر آموزشی در استان، حدود ۵۰۰ دانش‌آموز از خدمات آموزشی آن بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح «نذر آموزشی» گفت: در این طرح از مدرسان متعهد و توانمندی که به‌صورت داوطلبانه و بدون دریافت حق‌الزحمه اعلام آمادگی کرده‌اند استفاده شده است.

ابراهیمی رومنجان افزود: این طرح برای دانش‌آموزان پایه اول تا ششم اجرا می‌شود و کلاس‌های حضوری آموزشی برای آنان برگزار شده است.

وی گفت: در مدت دو هفته از آغاز اجرای این طرح، حدود ۵۰۰ دانش‌آموز از خدمات آموزشی آن بهره‌مند شده‌اند و بازخورد‌های بسیار مثبتی از سوی والدین، دانش‌آموزان و معلمان دریافت کرده‌ایم.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی توانمندسازی نیروی انسانی را از دیگر محور‌های فعالیت جهاددانشگاهی عنوان کرد و گفت: در دو ماه اخیر در حوزه تربیت معلم دوره‌های متعددی برگزار شده و تعدادی از متقاضیان نیز در فهرست انتظار برای ورود به این دوره‌ها قرار دارند.

ابراهیمی هدف از اجرای این دوره‌ها را تقویت توان تخصصی بدنه آموزش و پرورش از طریق آموزش‌های تکمیلی دانست.

وی همچنین از ورود جهاددانشگاهی به برخی حوزه‌های آموزشی دیگر از جمله آموزش‌های مهارتی مانند تکنسین داروخانه و فوریت‌های پزشکی خبر داد.