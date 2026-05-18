در راستای گرامیداشت هفته ملی سلامت و با تأکید بر شعار روز شمار ۲۸ اردیبهشت با عنوان «خودمراقبتی و سلامت روان مبتنی بر دانش»، معاونت پرستاری گزارشی از روند پیگیری بیماران مبتلا به اختلالات روان پس از ترخیص از مراکز درمانی کشور ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام معاونت پرستاری وزارت بهداشت، واحدهای آموزش و پیگیری بیمار پس از ترخیص با هدف ارتقای خودمراقبتی، افزایش سواد سلامت و پیشگیری از عود بیماری، بهصورت مستمر وضعیت بیماران را دنبال میکنند.
در سال ۱۴۰۴ از مجموع ۱۰۱ هزار و ۷۱۸ بیمار مبتلا به اختلالات روان ترخیصشده، ۶۵ هزار و ۶۳۲ نفر (معادل ۶۴.۵ درصد) تحت آموزش و پیگیری این واحدها قرار گرفتهاند.
پیگیری پس از ترخیص، یکی از مؤثرترین راهکارها در ارتقای کیفیت مراقبت و کاهش عود بیماری است؛ فرآیندی که در آن کارشناسان پرستاری و آموزش سلامت با ارائه آموزش، پاسخگویی و هدایت بیماران و خانوادهها، نقش کلیدی در تداوم مراقبت ایفا میکنند.
معاونت پرستاری نیز با تأکید بر اهمیت ارتقای سواد سلامت، استمرار این برنامهها را گامی مؤثر در مسیر تقویت خودمراقبتی و حمایت از سلامت روان جامعه میداند.