به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بنابر بررسی نقشه‌های هواشناسی از عصر امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت لغایت اواخر وقت فردا سه شنبه اردیبهشت احتمال رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و برخاستن گرد و خاک در مناطق شمالی، شرقی، شمالِشرقی و ارتفاعات استان و جنوبی، غربی و مرکزی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه می‌شود به نکاتی از جمله عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیلها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی وامدادی و پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانال‌ها و آبروها، اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبار‌های استاندارد و احتیاط در رانندگی و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت پیشگیری و کاهش حوادث احتمالی توجه شود.